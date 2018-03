Unos 150 sanitarios se niegan por escrito al SES a renunciar a una plaza

Unos 150 médicos y enfermeros con dos plazas en propiedad en el Servicio Extremeño de Salud (SES) —una de ellas en Atención Continuada— han remitido, o tienen previsto hacerlo entre hoy y mañana, un escrito a la secretaria general de este organismo público negándose a renunciar a una de ellas. La normativa por la que se suprimía la Atención Continuada y se integraba en Atención Primaria, que se publicó en el DOE el pasado 15 de diciembre, daba tres meses a estos profesionales con dos oposiciones aprobadas —93 médicos y 108 enfermeros en total— para que escogieran una de ellas (lo que supone desistir de la otra), por lo que es ahora cuando el plazo acaba.

Las cartas las están presentando de forma individual desde el pasado lunes el centenar de médicos y enfermeros que se han agrupado para recurrir judicialmente la nueva normativa. Han solicitado que sea suspendida cautelarmente para evitar los «daños irreparables» que su entrada en vigor puede producir. A ellos se ha sumado otro grupo de sanitarios que quieren evidenciar también su rechazo a esta medida. «Calculamos que en total vamos a ser unos 150», señala Ignacio Araújo, uno de los médicos afectados por este proceso.

«Tanto la orden que lo establece como el requerimiento practicado son contrarios a derecho», se arguye en el escrito. «No siendo correcta jurídicamente la decisión adoptada por la orden, y no constando realmente las circunstancias que se anudan a la elección que se solicita, no resulta posible optar ni mostrar decisión alguna sobre la elección impuesta», se concluye.

«Lo que queremos expresar es que voluntariamente no vamos a renunciar a ninguna de las plazas», remarca Araújo, quien añade que hay varios de estos sanitarios, al menos una quincena, que ni siquiera han recibido el requerimiento del SES informándoles de que deben optar por alguna de ellas. En su caso, precisa, van a presentar un escrito comunicando «que, pese a que no han recibido ninguna notificación, no están de acuerdo con la renuncia».

La resolución por la que se modifica la estructura funcional de la plantilla del SES en virtud de la orden de diciembre pasado fue publicada por el DOE este martes y entra en vigor mañana. Contra la orden se han interpuesto tres recursos contencioso-administrativos ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) en los que se solicita su suspensión cautelar. El primero de ellos fue rechazado por la sala, si bien contra esta decisión se presentó un recurso de reposición que aún no ha sido resuelto.