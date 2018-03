87.901 jubilados extremeños se encuentran por debajo del umbral de la pobreza

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Los jubilados, los desempleados (muchísimos y de todas las edades), los trabajadores que cobran cuatro perras... Pero no importa ¡Viva la Pepa!. 17 parlamentos, tropecientas diputaciones, mancomunidades, comarcas, observatorios, consorcios, chiringuitos al por mayor, miles de ayuntamientos sin fusionar... No nos enteramos : o las Autonomías o el futuro de nuestros hijos. No hay modo de seguir manteniendo este Estado gigantesco.