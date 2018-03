Así ha sido la detención: "Abra el maletero"

DEP pequeño pececito. No te vamos a olvidar a pesar de que la mayoría de españoles no te conocíamos como tampoco vamos a olvidar a ese monstruo que terminó con tu vida de ángel. Una bruja que vete tú a saber lo que pudiera tener a sus espaldas. Si ha podido terminar con una inocente criatura, no me extrañaría nada que tuviera algo más en su pais o en el nuestro. Supongo que la GC la va a investigar desde que llegó a nuestro pais. Agradecimientos a la Guardia Civil por ese trabaja tan bien hecho. Tenemos a los mejores en nuestro pais y no le damos la importanica que merecen hasta que no pasan casos como éste.