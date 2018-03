CCOO y UGT piden «gran apoyo» para defender las pensiones

¡Con que "gran apoyo", eh!. Sindicateros: ¿Por que no le pedis explicaciones a los sociatas, que es lo que hicieron con el gran colchon financiero de muchisimos miles de millones que los trabajadores habiamos acumulado, mediante cuotas finalistas, y que estaba en forma de Acciones, abligaciones, mobiliario,inmobiliarios, etc. etc. etc.?