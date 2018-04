El club de los famosos pillados robando

El vídeo publicado este miércoles por Ok diario que muestra a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en el 2011, vaciando su bolso a petición de un vigilante de seguridad del Eroski próximo a la Cámara madrileña, ante la sospecha de que había sustraído unas cremas de la marca Olay, y por el que ha dimitido, trae al recuerdo otros casos de famosos que también fueron pillados in fraganti llevándose algún artículo sin pasar por caja. No tenían problemas de cash, pero quizá lo hicieron por el subidón de adrenalina de sacar algo sin permiso de un establecimiento. El cleptómano roba por necesidad de satisfacer un impulso, el ladrón, por diversión.

Estos son algunos de los cleptómanos vip que más han dado que hablar en los últimos años.

1. Winona Ryder





Ostenta el título de cleptómana oficial de Hollywood después de su célebre tentativa de robo en una tienda de Beverly Hills (Los Ángeles) en el 2002. La actriz de Lucas y Beetlejuice trató de llevarse prendas y accesorios por valor de casi cinco mil dólares. Las cámaras pillaron a la intérprete, de 46 años, y fue atrapada antes de pisar la calle. El escándalo fue mayúsculo y su caída a los infiernos le ha durado casi una década, hasta su reinserción con la serie revival Stranger Things. La candidata al Óscar por Mujercitas y La edad de la inocencia fue condenada a tres años de libertad condicional y el pago de 6.355 dólares por el material hurtado, además de otros mil a la corte. También tuvo que hacer terapia para su trastorno de cleptomanía y 480 horas de trabajo comunitario. En una entrevista años después, declaró que nunca se sintió culpable: "Porque no hice daño a nadie", explicó. "Nunca dije ni una sola palabra, no difundí un comunicado, no hice nada y sólo esperé a que pasara". Se alejó de Hollywood y se fue a San Francisco, al resguardo de sus padres.

2. Lindsay Lohan

La actriz norteamericana de ascendencia irlandesa que comenzó su carrera como modelo infantil para Calvin Klein, y se inició en el cine con alguna película de la factoría Disney, empezó muy pronto su declive y a salir en las portadas más por sus excesos que por sus logros profesionales. En el 2011, fue condenada a 120 días de cárcel y a 480 horas de trabajos comunitarios después de llevarse sin pagar un collar de 2.500 dólares de una joyería de Venice, en California. En su defensa, Lohan (31 años) afirmó que no se trató de un robo, es que "lo tomó prestado".

3. O. J. Simpson





El exestrella de fútbol americano fue puesto en libertad el año pasado tras cumplir nueve años de cárcel por secuestro y robo con armas de objetos de colección ocurrido en el hotel y casino Palace Station, de Las Vegas (Nevada), en septiembre del 2007. Simpson (70 años) y varios acompañantes se llevaron del hotel objetos firmados por el exjugador de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) y otros artículos, que Simpson consideraba de su propiedad. El robo lo denunció el vendedor de los artículos deportivos, Bruce Fremong, que había quedado en el hotel con un comprador y en lugar de este se presentó el deportista.

El astro de los Buffalo Bills también protagonizó el juicio del siglo, cuando en 1995 fue acusado del asesinato de su exesposa y un amigo, delitos por los que, finalmente, fue absuelto.

4. Megan Fox





De adolescente, la actriz de Transformers, protagonizó varios hurtos de poca monta: caramelos y chuches. Pero el gran susto le llegó con 16, cuando fue detenida cuando intentaba llevarse una barra de labios (de siete dólares) de unos grandes almacenes. Como castigo, le impusieron no volver a pisar las tiendas Walmart.

5. Katy Perry





La reina californiana del Swish Swish confesó en una entrevista al BBC que tenía la manía de llevarse las almohadas de los hoteles donde se hospedaba. "Robo almohadas de cada uno de los sitios en los que me quedo", dijo. A veces no solo sustrae almohadas. "Cuando tenía 17 años, fui a un hotel encantador en Japón y me llevé todo. Al servicio de habitaciones les decía: 'más lociones, por favor, más chocolate, por favor'".