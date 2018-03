Escuelas cristianas ratifican que el actual modelo de inmersión garantiza el dominio del castellano

La Fundación Escola Cristiana de Catalunya (FECC) ha ratificado que el actual modelo de inmersión lingüística garantiza el dominio de los dos idiomas oficiales, el catalán y el castellano. En una circular, titulada "El catalán en la escuela", la federación, que agrupa a los 434 colegios cristianos que imparten clases en Cataluña a más de 264.000 alumnos, expresan su preocupación por las intenciones anunciadas por el Gobierno de España de modificar el actual modelo para incrementar el número de horas de enseñanza del castellano.

En el escrito se asegura que "las escuelas cristianas hacemos nuestro el objetivo de que el alumnado de nuestras escuelas tenga un buen dominio de las dos lenguas oficiales". "Queremos remarcar que este objetivo se está logrando con buenos resultados, dado que el estudio comparativo de las pruebas de competencias básicas que hacen las comunidades autónomas del Estado acreditan que los resultados en lengua castellana de los estudiantes catalanes son los mejores de las comunidades con lengua propia y que están por encima de los resultados de la media estatal en esta lengua", prosigue el texto.

No hay correlación

Según la FECC, "estos resultados avalan que el modelo lingüístico de Cataluña no va en detrimento de la competencia de los estudiantes en ninguna de las dos lenguas oficiales". También evidencian, según las escuelas cristianas, que "no se puede establecer una correlación entre las horas impartidas en castellano y la competencia en esta lengua".

"Creemos que los cambios que afectan al sistema educativo deben perseguir una mejora en los aprendizajes del alumnado y deben tener en cuenta las circunstancias específicas de cada territorio. En este caso, a la vista de las datos, no parece que el objetivo de incrementar las horas de castellano sea éste", argumentan.

Construcción sociedad inclusiva

"La escuela necesita un clima de estabilidad y de tranquilidad para poder realizar con máxima eficacia su tarea y declaraciones como estas no ayudan, pues generan desazón y incertidumbre", reprochan al Gobierno central. Según la FECC, "el modelo de inmersión lingüística ha dado unos resultados contrastados en el aprendizaje de la lengua y, sobre todo, en el fortalecimiento de la cohesión social, por eso la escuela cristiana de Catalunya se pone al lado de todas las escuelas del país en defensa de este modelo, que ha sido una pieza clave en la construcción de una sociedad inclusiva".