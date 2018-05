ETA desaparece

No se ha desmantelado. Simplemente se ha disuelto y sus miembros ahora se integrarán en las "caras amables" que han sido capaces de montar (léase EH Bildu, sindicatos y asociaciones afines). Son los mismos perros con distinto collar. Hoy más que nunca hay que atacarles con la ley. No me vale que digan "ya no juego" "ya me cansé". Han matado y causado mucho terror. Tienen que pagar.