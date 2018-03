El Gobierno, sobre la huelga del 8-M: "Lo mejor es seguir haciendo cosas"

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha afirmado que el próximo 8 de marzo, cuando están convocados paros y una huelga feminista con motivo del Día Internacional de la Mujer, "lo mejor es seguir haciendo cosas". Lo ha declarado Méndez de Vigo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha asegurado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, trabajará el 8 de marzo y que él también.

"En España el derecho a la huelga es un derecho constitucional, puede ir a la huelga el que quiere y también tiene derecho a no ir a la huelga el que no quiera", ha comentado el también ministro de Educación.

Ha recalcado la Declaración sobre la mujer que con motivo de ese día ha aprobado el Ejecutivo y ha recordado algunos datos como el mayor número de mujeres que estudian o de mujeres en los Consejos de Administración, comparativamente hablando. "El Gobierno hace cosas y como hace cosas lo mejor es seguir haciendo cosas", ha argumentado.

El PSOE: va a ser "único"



Tras las críticas del PP, la responsable de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, ha afirmado este viernes que este 8 de marzo va a ser "único" y ha reconocido estar "emocionadísima" por una movilización cívica a la que no habría dado crédito si se lo hubieran contado hace dos meses o años. "Tenemos un objetivo común, decirle a este país que se ha acabado, que no podemos sacar cifras y cifras y estadísticas como si no pasara nada, que ya no nos anestesia nada, que las mujeres de este país queremos que nos den respuesta a situaciones que tenemos planteadas", ha sentenciado.

Según ha afirmado, participará en la huelga feminista, en la que el PSOE respalda los paros de dos horas convocados por los sindicatos mayoritarios, y lo hará pese a que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Rafael Hernando, piense que las mujeres no están como para perder dinero ese día.

"Ya sé que a Hernando no le gusta que pierda dinero, se preocupa por mí y porque pierda dinero sólo el 8 de marzo, que ya le podía preocupar a Hernando y al PP la de dinero que pierden las españolas en la brecha salarial y en la desigualdad laboral. Que no se preocupe, que perderé mi dinero porque naturalmente voy a parar. Estoy emocionadísima del 8 de marzo, tan emocionada que no me lo va a enturbiar nadie", ha añadido.