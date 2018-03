Localizados en Valencia de Alcántara los restos de 50 personas represaliadas por el franquismo

Edmundo, la palabra "miserable" es quizás la más suave que se me ocurre para definirte como persona, Tú si que no sabes por que los mataron, sin embargo te permites el lujo de ser sarcástico con su muerte, se nota que ninguno, por suerte para ti, es familiar tuyo. Por ilustrarte un poco (cosa que considero será harto difícil) a uno de ellos, lo asesinaron (si, por que ejecutar a alguien desarmado sin ni siquiera un juicio justo es un asesinato) por cometer el tremendo delito de ser un alcalde elegido democráticamente, sin que hubiera participado en ningún acto de guerra en contra de nadie, quizás esto no lo convierta en un "santo" como tú has vomitado en tú escrito, pero tampoco lo convierte en ningún delincuente ni mucho menos merecedor de la pena capital. En fin, supongo que serás uno de tantos a los que veremos en la iglesia los domingos dándote golpes de pecho aunque después le niegues la más mínima "caridad cristiana" o compasión humana a unos familiares que, básicamente, solo quieren tener un sitio donde llevarle flores a "sus" muertos y rescatar sus restos de sitios donde nadie querría tener a los suyos.