Marta Rovira: "Puigdemont nos dijo que habría despliegue del Ejército en Cataluña"

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha revelado finalmente en su declaración en el Tribunal Supremo ante el juez Pablo Llarena quién fue el que le dijo que podía haber "un escenario de violencia extrema y muertos en las calles". En su comparecencia ante el juez, afirmó: "Yo manifesté que en una reunión concreta, en una, el 'president' Puigdemont nos convocó y nos dijo de unas fuentes que no concretó, que estaba sufriendo por una intervención policial mayor y un despliegue del Ejército en Cataluña".

Según publica 'El Confidencial', Rovira respondió a la fiscal Consuelo Madrigal que ella no recibió esa información desde miembros del Gobierno. "Siempre he dicho lo mismo. Se nos comentó en una reunió que el 'president Puigdemont' convocó expresamente con este debate", destacó en su declaración.

SESIÓN DEL 10 DE OCTUBRE

Sobre la sesión del Parlament del 10 de octubre, Rovira afirma que su grupo pasó "unas dos horas de espera de muchos nervios": "Se estaba anunciando por todos los sitios que íbamos a declarar la independencia y desde el grupo parlamentario nosotros, yo concretamente, no tenía ningún tipo de información de qué es lo que iba a pasar en aquella sesión convocada para el día 10 de octubre", destacó ante el juez. Casi una hora después, Puigdemont les expuso sus intenciones: "Quería una proclamación de independencia para inmediatamente dejar sin efecto la proclamación".

Rovira también afirmó que en aquel momento tenían sobre la mesa dos ofertas de mediación internacional: una del Gobierno suizo y la otra era de un grupo independiente de académicos y de personas con un reconocido prestigio internacional, con Kofi Annan a la cabeza. "Lo que querían hacer es intentar abrir una vía de diálogo entre las dos partes, entre el Gobierno catalán y el Gobierno español". "Al final tampoco no sé si, según la ley del referéndum el 'president' Puigdemont tenía competencia o no para declarar la República. A mí me parece que según la legalidad, como la habíamos previsto, pues no era así", dijo.

REFERÉNDUM

Rovira se desvinculó declaración de la organización del referéndum: "Yo era diputada en el Parlament de Cataluña, yo era diputada, ejercía de diputada en Parlament de Cataluña y a mí no me incumbían las cuestiones organizativas del referéndum. A mí no me incumbían, no me correspondía, yo era diputada. No recuerdo reuniones en las que se tratara conmigo el referéndum".