Martínez Castro pide disculpas por sus insultos a los pensionistas en la pitada a Rajoy

Pues, ¿que quieren que les diga?. Primero la joven periodista? no me parece que sea una profesional de largo recorrido. Cojer, a traicion una conversacion privada y difundirla a los cuatro vientos. ¿Donde está el respeto a lo privado?. Porque, es curioso, toda la prensa de la sinistra se olvida que los populares mantuvieron las pensiones en su totalidad, no como otros (Grecia, Portugal, etc.) que las redujeron en un 20 y hasta en un 30 %.