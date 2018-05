Nestlé apuesta por los productos bio para crecer

La compañía de alimentación suiza Nestlé apuesta por los productos bio. La firma ha volcado esfuerzos este año en lanzar una amplia gama de productos bio en varias categorías con el objetivo de que en cinco años, entre el 10% y el 15% de la facturación de la firma en España corresponderá a productos ecológicos. Actualmente, son sobre el 2% de las ventas (y del mercado).

“Lo bio, lo eco no es una moda. Ha llegado para quedarse”, ha destacado esta mañana Laurent Dereux, director general de Nestlé España, en su último encuentro antes de su jubilación (le sustituirá Jacques Reber el próximo 1 de junio). “Los consumidores cada vez más demandan productos saludables, y vamos a apostar fuete por lo bio, pero también por los productos más sanos. Reducimos la sal, el azúcar, hacemos esfuerzos para reducir el nivel de estos ingredientes sin afectar la calidad de los productos”, ha agregado.

En la categoría bio, la firma lanza varios artículos para bebés de la gama Naturnes Bio, que incluye purés de frutas y verduras, papillas de cereales, postres lácteos y galletas sin gluten.

Además, lanza productos ecológicos en muchas otras gamas: tomate frito Solís, café molido Bonka ecológico, café soluble Nescafé Gold Orgánic y tres variedades de cápsulas Nescafé Dolce Gusto.

También, la firma ha reformulado la composición de otros productos clásicos para reducir las grasas, la sal y el azúcar. En este sentido, por ejemplo, ha lanzado una fabada asturiana Litoral con el 30% menos de grasas, un Nesquick con el 30% menos de azúcar o tabletas de chocolate sin azúcares añadidos. También ha puesto en el mercado un Kit Kat de cacao rosa "Ruby".

En total, entre los lanzamientos bio, las reformulaciones de alimentos más sanos y las novedades, la firma espera que estos productos supongan el 44% de la facturación también en un lustro.

Cifras del 2017



Nestlé España alcanzó una facturación de 1.928 millones de euros en el 2017, el 0,3% menos que un año antes. Dereux ha destacado que las exportaciones han subido el 3,6%, y que representan ya el 29% de las ventas totales.

El año pasado, la inversión alcanzó los 83 millones de euros para finalizar las obras de la fábrica de Nescafé de Girona. Este año, la inversión bajará a 42 millones al no haber obras de tal magnitud (el 85% se destinará a las fábricas).

Para este año, la firma espera "replicar" lo logrado en el 2017, con un nivel de cifra de negocio similar, con una subida de las exportaciones.

Dereux ha destacado también que la fábrica de Reus de café tostado tiene una “gran oportunidad” tras el acuerdo firmado con Starbucks.

La empresa, además, ha alcanzado los 150 trabajadores en el Global Digital Hub de Esplugues, y los 30 empleados en el hub digital europeo de Purina en la misma localidad.

Supuesto boicot



Dereux también ha comentado el supuesto boicot que se promovió de sus productos en octubre, tras el 1-O. “Hemos buscado de manera repetitiva algún símbolo de impacto político sobre nuestro negocio. No hemos encontrado ninguna”. Según Dereux, Nestlé es una marca internacional que emplea a 5.000 personas de forma directa “en Catalunya y en otras partes de España”. “No formamos parte de este debate. Nosotros fabricamos productos para consumidores, no somos expertos en política. No hay ningún impacto de la situación política sobre nuestro negocio”, ha reiterado.

Dereux también ha dicho que no recibió "ninguna presión" para trasladar la sede de la firma fuera de Catalunya. También ha descartado que desde Suiza se les diese alguna instrucción: "En ningún momento se consideró la salida, no recibimos ningúna instrucción, y siempre fuimos capaces de operar de forma normal".