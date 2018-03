La oposición critica al Gobierno por repatriar soldados de la División Azul pero no exhumar fosas

La oposición ha afeado este viernes que el Gobierno gaste dinero en repatriar en aviones del Ejército de Tierra a soldados españoles de la División Azul pero vete leyes que piden exhumar fosas, argumentando que supone un incremento presupuestario. Tanto Unidos Podemos como PSOE como PNV inquirirán al Ejecutivo por esta cuestión.

A iniciativa de Izquierda Unida, el primero de los grupos ha pedido explicaciones al Gobierno por la "hipocresía" y ha registrado sendas peticiones de comparecencia en el Congreso de los ministros de Justicia, Rafael Catalá, y de Defensa, María Dolores de Cospedal. Además, ha presentado una batería de preguntas tanto en la Cámara Baja como en el Senado por este tratamiento distinto.



En esta línea, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha criticado la decisión del Gobierno "el mismo día que afirma que no hay dinero" para exhumaciones. "El Gobierno confirma repatriaciones de la División Azul el mismo día que afirma que no hay dinero para las exhumaciones de las víctimas del Valle de los Caídos y veta nuestra Ley de Memoria Histórica. De nuevo el PP demuestra que lo que no hay es voluntad", ha escrito el líder del PSOE en su cuenta personal en Twitter.

El Gobierno confirma repatriaciones de la División Azul el mismo día que afirma que no hay dinero para las exhumaciones de las víctimas del Valle de los Caídos y veta nuestra Ley de #MemoriaHistórica. De nuevo el PP demuestra que lo que no hay es voluntad.



🎥 @mananascuatro pic.twitter.com/oUcCfM1GKZ — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 1 de marzo de 2018

El diputado del PSOE Odón Elorza también ha registrado una pregunta parlamentaria dirigida al Ejecutivo para que explique por escrito "desde cuándo el Gobierno viene colaborando con las exhumaciones de los cuerpos de españoles, pertenecientes a la División Azul que murieron en Rusia o Alemania, para la repatriación de sus restos a España".

Por último, el PNV ha presentado una batería de preguntas en la Cámara Baja. Tras recordar que el Ejecutivo "incumple sistemáticamente" la Ley de Memoria Histórica y no destina "ni un solo euro a exhumar las fosas comunes de los republicanos", le ha pedido que aclare si solicitará repatriaciones de soldados de la Republica que combatieron contra los nazis y que murieron en la URSS.