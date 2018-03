El PSOE de Extremadura critica que no se garanticen las pensiones dignas

Hay que ser cínico y/o inepto hasta la extenuación, los socialistas en tiempos de FG & Company, cometieron el mayor robo que nunca jamas se habia cometido a los trabajadores. Nosotros, los trabajadores españoles, a base de cotizar durante casi 40 años, cuotas finalistas, habiamos acumulado un enorme patrimoni0 de muchisimos miles de millones, en efectivo, acciones, obligaciones, mobiliario, inmobiliario, etc. etc. etc. etc., y aquellos socialistas, lo hicieron desaparecer.