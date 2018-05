Rajoy rechaza acercar a presos etarras

Me da la sensación como que al gobierno del PP no le haya gustado la noticia de la disolución de ETA. Me da la sensación como que al gobierno del PP le interesara la existencia del grupo terrorista para poder justificar alguna de sus actuaciones, las del gobierno. Ya vemos que no quieren diálogo, ni acercamiento de presos a Euskadi, ni nada que les pueda quitar votos en próximas elecciones. Seguiremos atentos a las noticias, declaraciones de unos y otros y sobretodo a las actuaciones del grupo derechista del congreso de los diputados (PP, Ciudadanos y PSOE)