Rivera califica al gobierno de "comité electoral"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, le ha dicho al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia parlamentaria que su Ejecutivo parece más "un comité electoral para unas elecciones" que otra cosa, ya que su único objetivo es "ocupar" La Moncloa junto a los independentistas y los populistas y "atrincherarse" hasta que acabe la legislatura.

En su intervención durante la comparecencia de Sánchez ante el Congreso de los Diputados para explicar la última reunión del Consejo Europeo y exponer su plan de gobierno, Rivera le reprochó que lleve 45 días "dando la espalda a los españoles" sin haber comparecido desde que "ocupó" el Palacio de La Moncloa, y que al hacerlo haya expuesto "mucho pasado, mucha ideología, mucho sectarismo", pero nada de propuestas de futuro.

Le acusó de haber "ocupado" La Moncloa pagando un "precio muy alto" a los partidos que respaldaron su moción de censura y que en realidad pagan los españoles con su futuro. Todo ello para formar un "Gobierno sin rumbo, sin mayoría parlamentaria" como se demostró con el "ridículo espantoso" que se vio el día anterior en el Pleno para elegir sin éxito el Consejo de Administración de RTVE. En pocas semanas, sentenció, han hecho tanto daño a RTVE como el PP en los años que ha gobernado.

Rivera advirtió de que el sectarismo, las ocurrencias y los acuerdos con separatistas no sirven para construir un país de futuro, y le alertó de que si no ha sido capaz de sacar adelante "el dedazo" de RTVE, no puede pretender hacer reformas de calado, por ejemplo en educación después de que el PSOE fuera quien "dinamitó" la posibilidad de un acuerdo.

Le reprochó que no proponga nada en materia de lucha contra el desempleo y la precariedad laboral pese a ser el principal problema de España, y que parezca creer que la banca no repercutirá sobre los ahorradores un nuevo impuesto, como si fuera "altruista, una ONG".

Rivera acusó también a Sánchez de haberse "cargado" la política penitenciaria para pagar "facturas" a Bildu y al PNV, de forma que en el último momento tras la disolución de ETA y para ser presidente del Gobierno "unos meses" se ha puesto "en jaque" un pilar fundamental de la lucha contra el terrorismo de cuatro décadas. Sí hay víctimas y verdugos, le dijo, y si hay cambios en esa política lo tendrá que explicar "mirando a los ojos a las víctimas".

Se refirió también a la negativa del Gobierno a publicar la lista de beneficiados por la última 'amnistía fiscal' alegando problemas legales a pesar de haberlo exigido desde la oposición, y se preguntó qué socialistas o "amigos" del PSOE hay en ese listado para no querer publicarla ahora. La sentencia del Tribunal Constitucional es firme, reconoció, pero "no impide" que se publiquen esos nombres "y usted lo sabe, por eso lo dijo".

Le dijo también que la Constitución "no se proclama, se defiende", y que es "indecente" no decir nada ante la "imposibilidad" del jefe del Estado a acudir a determinados territorios de ese Estado y la "equidistancia entre demócratas y golpistas".

El camino cómodo es ceder ante los separatistas para intentar apaciguarlos, aseguró, pero el correcto es defender la democracia, y entre uno y otro Ciudadanos siempre escogerá el correcto aunque sea más complicado.