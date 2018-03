Rivera insta a Sánchez a negociar los presupuestos en lugar de "podemizarse"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha instado este lunes al PSOE a comportarse como un partido de Estado y ha pedido a su líder, Pedro Sánchez, que negocie los presupuestos generales en lugar de estar "tan preocupado" por "podemizarse" y por mantenerse en el "no es no". Rivera ha hecho estas afirmaciones al ser preguntado en una rueda de prensa por el anuncio de Sánchez de que pedirá al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que se someta a una cuestión de confianza en el Congreso si no logra aprobar los presupuestos de este año y se niega a anticipar las elecciones generales.

"No tengo nada que valorar, lo que diga Pedro Sánchez lo respeto, pero lo importante es que el Gobierno traiga los presupuestos y salgan adelante con las exigencias de Ciudadanos", ha contestado.

Además, ha reiterado que si Rajoy les llama para sacarlos adelante, Cs estará dispuesto a respaldarlos siempre que se cumpla con el pacto de investidura, pero "de momento, no mueve un dedo", por lo que le ha pedido que trabaje más y se olvide de encuestas, miedos y problemas internos "Tiene que hacer más de presidente de Gobierno que de presidente de un partido en crisis", ha subrayado Rivera, que ha recalcado que si no logra aprobar las cuentas, tendrá un gobierno "a la deriva y en plena debilidad".

Homenajes a terroristas

Por otro lado, Ciudadanos registrará esta semana en el Congreso una proposición de ley para que se puedan imponer sanciones administrativas a aquellas personas que convoquen homenajes a terroristas.

El líder de la formación naranja ha señalado que este tipo de actos avergüenzan y hay que impedir que se produzcan, por respeto a las víctimas y a todo el país. Dado que "se ha pedido que se evitaran" y no se ha hecho, ve necesario dotar de instrumentos al Estado para que no se repitan.

Por eso, Ciudadanos planteará una reforma con la cual "se podrá sancionar por vía administrativa a los convocantes de este tipo de manifestaciones, homenajes o actos en favor de terroristas", ha indicado, sin dar más detalles al respecto.