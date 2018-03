Los seguimientos de los Mossos acumulan siete querellas

El portavoz del Sindicato de Policías de Cataluña (SPC), el mosso David Miquel, va a presentar este lunes 5 de marzo una querella criminal en los juzgados de Barcelona por supuestos seguimientos de sus propios compañeros. Miquel se enteró de que a él también le han podido estar controlando por las informaciones de EL PERIÓDICO sobre las cajas de papeles que la Policía incautó a los Mossos d’Esquadra el 26 de octubre, cuando las llevaban a una incineradora de Sant Adrià del Besós.

Esta será la séptima denuncia por los dosieres y seguimientos que aparecen en las cajas rescatadas. Como en los otros casos, será el abogado Josep Maria Fuster-Fabra quien represente al denunciante. Hasta el momento se han querellado el propio letrado; Josep Ramón Bosch, expresidente de Societat Civil Catalana; David José Mañas, secretario general del SPC; su expareja S. B.; la plataforma Barcelona con la Selección y, el pasado jueves, el periodista Albert Castillón. Societat Civil Catalana ha anunciado que también acudirá a los tribunales.

David Miquel aparece en un organigrama a color realizado por los Mossos con nombres de políticos, policías y periodistas que ligan a la ‘Operación Cataluña’. También aparece su nombre, DNI, número de identificación policial, y otros datos en un informe sin membrete, de cinco folios, sobre el SPC. La querella de David Miquel denunciará malversación de caudales públicos, revelación de secretos, prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos. Con su interposición, serán siete ya los juzgados de Barcelona ocupados en un asunto cuyas pruebas tiene en su poder la magistrada Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional.

“CORRÍAN EN EL METRO”

“Sabes que te están siguiendo porque los ves, porque reconoces a algún compañero, y porque, al fin y al cabo, también eres policía”, comenta el mosso David José Mañas, uno de los primeros denunciantes. Aunque nada está aún probado, sospecha de la UCRO (Unitat Central de Recursos Operativos), que recientemente cambió su nombre a UCOINF y que hasta hace poco no existía en el catálogo de puestos de trabajo de la policía catalana. Esta unidad de inteligencia protagoniza muchos documentos de la incineradora.

David José comparte anotaciones en los mismos papeles que citan a David Miquel. A comienzos de 2017 se sentía seguido en sus trayectos por Barcelona. “Mis compañeros me lo decían. No temía por mi integridad física, porque sabía que eran mossos –relata-. Me decía: ‘Ya se cansarán’”. En ocasiones, su perseguidor “era un chaval". "Se lo encargan a novatos, y no les dicen quién es realmente la persona a la que siguen. Más de una vez hemos jugado con ellos. A un grupo de cinco que se iban turnando, un amigo y yo les hicimos correr por la calle en el centro de Barcelona, y luego en el Metro”, explica. En diciembre pasado, cuando le llegó una filtración de que habrían controlado también a su hijo, de 15 años, el sindicalista se encaró con uno de ellos: “¿A mi hijo también? ¿Pero de qué vais?”

Tras 25 años de mosso, David José Mañas expresa su desolación: “Yo sé cómo funcionan los malos. Pero de los buenos no sabía que funcionasen así”.