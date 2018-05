Tensión por el espionaje

Tensión en el Parlament por el supuesto seguimiento ordenado por el Govern a políticos y periodistas. La oposición cargó contra la mayoría independentista por quitar del pleno la propuesta de crear una comisión de investigación parlamentaria sobre el caso. Pese a que estaba en el orden del día, la Junta de Portaveus decidió retirarla, provocando la indignación de Ciutadans, PSC, PP y Catalunya en Comú Podem, los grupos que avalaban esta iniciativa.

«Se ha suprimido la propuesta por motivos políticos, hay cosas que molestan, como hacer una comisión de investigación sobre el espionaje contra políticos y periodistas», clamó Carlos Carrizosa, portavoz de Cs. A raíz de la noticia publicada por EL PERIÓDICO sobre los informes del Cuerpo Nacional de Policía que atribuyen a los Mossos un «servicio ilegal de espionaje», tanto el partido naranja como los socialistas, populares y comuns reclamaron una comisión de investigación en el Parlament.

Tras su retirada del orden del día, al reclamarlo más de dos grupos parlamentarios se votó en el pleno su reinclusión, algo que impidieron los diputados de JxCat, ERC y la CUP. «No convencen a nadie», señaló Assumpta Escarp, en relación a los problemas de comunicación alegados por JxCat y ERC para no debatirlo. «Todo el mundo lo sabía», comentó la diputada del PSC, que consideró que era especialmente triste que se tomara esta decisión justo en el día de la libertad de prensa.

La portavoz de los comuns, Elisenda Alamany, desdeñó también que JxCat se escudara en una carta del Ministerio de Interior que emplazaba a no abrir una comisión sobre un asunto que está bajo investigación judicial. «Por este criterio no habría ninguna comisión de este estilo. Es una decisión política, no procedimental». Tras tildar de «cutre» la decisión de la Junta, se preguntó «a quién le da miedo transparencia».