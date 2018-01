Terrorismo de género

Ya está bien de no querer ver más allá de sus narices. Porque, ¿quien no condena la violencia y haría cualquier cosa por solucionarlo? Todo, todo el mundo todas las personas querrían acabar con esta lacra terrible. Pero ¿es solución hacer leyes que vulneran los derechos humanos por razón de género raza o el color de la piel de las personas?. En más de 12 años que empezó el invento de género de Zapatero del 2004 y el "justo feminismo", hemos podido comprobar que no no se ha solucionado e incluso ha acabado agrabándolo. ¿Porque se le da una vuelta de tuerca más contra el varón en leyes excluyentes, cómo es el reciente pacto de Estado? La respuesta es muy sencilla, porque los políticos se ven prisioneros de eso tan terrible que se llama "políticamente correcto", y se ven esclavos de ideologías de género, que no solucionan el problema y acaban vulnerando los derechos humanos, provocando terribles injusticias, y una cruel dictadura en la cual no se puede ni tan siquiera expresar lo que en conciencia cada uno cree que es justo, tildado de machista heteropatriarcal y de odio a la mujer y el feminismo. Y es solamente querer igualdad de verdad.Por esta cobardía e irresponsabilidad,el hombre se enfrenta a una libertad condicional, que cualquier mujer podrá convertir en prisión, ya no tendrá ni que declarar, tendrá muchísimas más ventajas económicas y podrá ejecutar cualquier venganza contra cualquier hombre porque, la maldad no es exclusiva del hombre y la bondad de la mujer sino que ambas cualidades se reparten al 50% en ambos géneros ,y será la consecuencia de dejar absolutamente indefenso y expuesto al género masculino, que podrá ser acusado, en el mejor de los casos de violencia psicológica en la que entra cualquier cosa, desde llevar la contraria a la mujer hasta una ventosidad.