Torra lidera la manifestación a favor de la libertad de los políticos presos

José María, los hechos por lo que están encarcelados los dirigentes políticos y civiles independentistas no fueron motivo de tan gran pena. Yo estuve allí, tanto el día 27 de setiembre como el 1-O cuando intenté ir a votar en el colegio que tenia asignado y que la policía nacional, he estado tentado de poner una z, pero me he contenido, abortó con cargas que no venían al caso. En ningún momento hubo signos de violencia, sólo la expresión de la voluntad de un pueblo al que no dejan de decidir su futuro. ¿ Encuentras bien que te impongan su voluntad sin preguntarte si estás de acuerdo? ¿ Te parece democrático? Te propongo que hagas un poco de reflexión y procures empatizar con nuestra propuesta, tal como vistacorta y WAM hacen, y no cro que sean independentistas. Gracias.