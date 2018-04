Trece camioneros colocan sus vehículos para evitar un suicidio en EEUU

Trece camioneros, con ayuda de la Policía Estatal de Michigan (EEUU), han creado una pared con sus vehículos en la autopista I-696, cerca de la salida de Coolidge, para evitar que un hombre se suicidara saltando de un puente elevado que cruzaba la carretera.

Uno de ellos, Chris Harrison, que asegura haber formado parte de esa barrera, ha asegurado que el "heroico" acto se ha producido entre la una y las tres de la madrugada de este martes (entre las siete y las nueve de la mañana hora española), y que todo ha empezado con un camión.

La policía de Detroit (capital del estado de Michigan) ha compartido en su cuenta de Twitter imágenes del suceso, pidiendo a todos que recuerden que hay una línea telefónica disponible para ayudar a todo aquel que piense en suicidarse.

This photo does show the work troopers and local officers do to serve the public. But also in that photo is a man struggling with the decision to take his own life. Please remember help is available through the National Suicide Prevention Lifeline at 1-800-273-8255. pic.twitter.com/RBAlCIXT1o