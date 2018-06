Valtònyc se entregará en los próximos días en el extranjero

Josep Miquel Arenas, conocido como Valtònyc, se entregará a las autoridades judiciales del país en el que está huido a partir de hoy. El abogado del rapero mallorquín, Gonzalo Boye, confirmó ayer a Diario de Mallorca que su cliente tiene la intención de «salir de la clandestinidad», por lo que en los próximos días se pondrá a disposición de la justicia.

Boye, también abogado de Carles Puigdemont y de los exconsellers de la Generalitat Toni Comín y Meritxell Serret, rechazó desvelar en qué país de la UE se encuentra Valtònyc «por respeto a esas mismas autoridades judiciales».

Valtònyc confía en que el juez rechace su extradición a España, donde es buscado para cumplir una condena de tres años y medio de prisión por enaltecimiento del terrorismo, injurias y amenazas al Rey contenidas en algunas letras de sus canciones.

El rapero huyó al extranjero el pasado 23 de mayo, cuando estaba a punto de expirar el plazo de diez días que le había dado la Audiencia Nacional para entrar en prisión y cumplir así con la sentencia dictada anteriormente por el Tribunal Supremo. El mallorquín podía entrar voluntariamente en cualquier prisión del Estado, pero optó por refugiarse en un país de la Unión Europea. Algunas fuentes han situado a Valtònyc en Bélgica, donde hace diez días personas de su entorno ofrecieron una comparecencia pública para manifestar su apoyo al mallorquín y reclamar su absolución.

Esta noticia ha coincidido con unas polémicas declaraciones que otro rapero, C. Tangana (Antón Álvarez Alfaro), hizo el pasado viernes en una rueda de prensa enmarcada dentro del festival Primavera Sound, en las que atacó la monarquía. «El Rey soy yo, el Rey es un gilipollas», afirmó C. Tangana, que calificó de «robo» a la monarquía y de «robo y terrorismo» a la democracia representativa. En relación a Valtònyc dijo: «Que me metan a mí también en la cárcel que me voy a ir a Bélgica a hablarles desde allí».