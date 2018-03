Vara se postula como candidato del PSOE para las elecciones de 2019

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha avanzado que "a fecha de hoy" se plantea ponerse "a disposición" del PSOE "por si estima que sea el candidato" a las elecciones autonómicas de 2019 en Extremadura.

"Yo hoy, a fecha de hoy, me planteo decirle a mi partido que estoy a disposición, por si estima que sea el candidato, ha señalado el presidente extremeño, quien en cualquier caso ha apuntado que todo el mundo es "absolutamente prescindible", por lo que a su juicio "es irrelevante que yo vaya a estar o no vaya a estar".

Vara se ha pronunciado de esta forma en una entrevista este jueves en el programa 'Ahora Extremadura' de Canal Extremadura Televisión, en la que ha defendido que "lo importante es que seamos capaces de sentar las bases para que, estando quien esté, seamos capaces de alcanzar acuerdos en aquellas cosas que son importantes para la región".

En opinión del presidente extremeño, lo "imprescindible" es la actitud, que "debe ser actitud de superación, de lucha, de pelea, de coraje", y "desde luego de consenso".

Y es que, según ha señalado Vara, él no está en política "para vivir en la confrontación permanente", sino que defiende sus "ideas, principios y convicciones", tras lo que ha apuntado que por encima de él "está la región y los ciudadanos".

Escuela del buen gobierno

Por otra parte, y respecto a la Escuela de Buen Gobierno que el PSOE celebra desde este jueves, Fernández Vara ha valorado que va a posibilitar "estar tres días hablando de lo que de verdad importa, que son los problemas de la ciudadanía y de cómo resolverlos lo mejor posible".

Así, y ante las ausencias en algunos dirigentes socialistas en este evento, Vara ha replicado: "Vamos a estar muchos allí, siempre se destaca quien no está, ¿y los que estamos, que somos la mayoría?", ha planteado

El presidente extremeño ha aseverado que "el PSOE es muy importante para este país", por eso "preocupa mucho a la ciudadanía", tras lo que ha considerado que "el hecho de que algún barón no esté, o algún secretario general no esté, no quita que vamos a hacer una Escuela de Buen Gobierno con unos contenidos extraordinariamente importantes".

Financiación autonómica

Por otra parte, y respecto a la próxima negociación sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, Vara ha reiterado la necesidad de "antes de hablar de cuánto, hablar de para qué", y de qué modelo de sanidad o educación públicas se busca.

Fernández Vara ha explicado que hace 15 días se reunión con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en representación de los gobiernos socialistas, al que le trasladó que "al menos hay que intentar" llegar a un acuerdo, para lo cual "tiene que haber una propuesta".

"Si pone una propuesta encima de la mesa, la podremos discutir", ha señalado el presidente extremeño, quien ha defendido la necesidad de "ir con un ánimo constructivo, indiscutiblemente" a la negociación en la que "unos defenderán una cosa y otros defenderemos otra, pero en esos consiste gobernar, en salirse al encuentro".

Los proyectos

En su intervención, y ante los que proyectos que está en marcha en la región, el presidente extremeño ha avanzado que "van a salir cosas sin duda ninguna a lo largo de los próximos meses", ya que "hay muchas cosas que están muy trabajadas".

Así, ha señalado que el que Extremadura "tenga ya en cartera 8.000 megawatios de fotovoltaicas no es una casualidad, ahí están, y una parte de eso va a salir", tras lo que ha resaltado que los proyectos turísticos que "en estos momentos se están desarrollando negociaciones para Cáceres o para Mérida, van a salir".

A preguntas sobre la conversión en autovía de la carretera EX-100 entre Cáceres y Badajoz, el presidente extremeño ha considerado que "es necesario que se haga", y según ha dicho, "no solo por una cuestión meramente de números, sino porque casi todas las capitales de provincia en España están unidas por autovía".

Vara ha señalado que Cáceres y Badajoz son las dos ciudades de Extremadura con mayor número de habitantes, y "la unión de las dos sería bueno para todo el mundo", tras lo que ha señalado que esta "es una necesidad" de la región, pero "ahora tenemos una prioridad, y la prioridad es el tren".

Y es que, según ha defendido, "el tren no es solo para pasajeros, para que vayamos a Madrid", sino que es "fundamentalmente para que saquemos las producciones, y eso permita ser competitivos en la región".

En cualquier caso, el presidente extremeño ha considerado como "una paradoja" el hecho de que "una carretera que une dos capitales de provincia sea una competencia de la Comunidad Autónoma", ha dicho, tras l lo que ha apuntado: "Yo no soy de los que escupe nunca competencias, ni de los que está todo el día mirando a Madrid para echar las culpas de nada", ha aseverado.