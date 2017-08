El acto central de las fiestas estará ambientado con música de cine

Las próximas fiestas de la Piedad y feria de la Vendimia serán una de las más largas de los últimos años por caprichos del calendario. Los principales eventos se concentran del viernes 11 de agosto al miércoles 16. Una de las novedades está en el acto central de coronación de la reina programado para el lunes 14. La dirección es obra un año más de Pedro Cruz y todas las actividades estarán ambientadas en bandas sonoras de películas de cine. Así lo ha confirmado el concejal de Festejos, José Antonio Regaña, quien también informó que ese día se le hará un homenaje al agricultor local Fernando Palacios Alcántara.

El acto central en el atrio de la Piedad contará con la actuación de grupos locales como la banda municipal de música, la escuela de ballet de Pedro Cruz, Abasal o el grupo folclórico Tierra de Barros. Ese día se pronunciará el pregón oficial a cargo de Isabel Alcántara Peguero, se proclamará y coronará a Victoria Cortés como reina de las fiestas y se nombrará oficialmente como bodeguera de honor a Marifé Fuentes Suárez, de la empresa Viñedos y Bodegas Fuentes. Durante esa noche volverá a colocarse una pantalla de grandes dimensiones para que aquellos que estén en posiciones retrasadas puedan ver con detalle los diferentes actos. Habrá en torno a 2.000 sillas repartidas por la zona.

Más económica / El edil de Festejos también ha confirmado que el presupuesto destinado para la organización de la feria ha disminuido ligeramente con respecto a ediciones anteriores, situándose en torno a los 130.000 euros. Se ha prescindido de la colocación de globos para adornar las calles, instalándose solo las clásicas banderolas. También se ha hecho una rebaja en la inversión al no traer grandes orquestas al recinto ferial, al argumentar Regaña que no hay una demanda grande para ello. Las barriadas volverán a instalar sus casetas en el recinto ferial, aunque este año no participan algunas de ellas.

Actividades / El concierto de Morat en la plaza de toros, programado para el viernes 11, es uno de los platos fuertes para abrir los días grandes de la feria. Ese día se hará el encendido del alumbrado oficial y habrá un espectáculo de baile flamenco en la caseta de Amigos del Caballo.

El sábado 12 se celebran los concursos de carrera de cintas a caballo y pincha globos. Por la noche, el coro rociero Cosita Buena dará un concierto en la caseta municipal, a las once.

Las pruebas de habilidades con tractores y los concursos al mejor racimo, melón y sandía tendrán lugar la mañana del domingo 13. El 15 de agosto, festivo, se hará el besamanos a la Virgen de la Piedad y se inaugura en el recinto ferial la Fuente del vino.

Además, desde el sábado al martes habrá actuaciones musicales en la caseta joven que empezarán a las doce de la noche y se prolongan hasta las cuatro de la madrugada. La mayoría de los grupos serán djs.

En cuanto a la feria de día, José Antonio Regaña adelantó que en los próximos días se sacará un bando municipal para reglar las normas que han de seguir los hosteleros para sacar el servicio de barra a las calles.