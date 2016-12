Cientos de niños disfrutan en el Palacio del hielo de las vacaciones de Navidad

Están siendo semanas muy especiales para cientos de niños que se divierten durante estos días con las actividades programadas en el Palacio del Vino, convertido en Palacio del hielo. Además de la pista de patinaje instalada en el pabellón D y del gran belén de Sanfélix, en el pabellón A, el pabellón C está celebrando jornadas temáticas con actividades muy variopintas. Hoy jueves tiene ligar el día de las Navidades gastronómicas, con talleres de cocina que están organizados por la asociación de mujeres rurales Pura Cepa. Y mañana será una jornada especial con el llamado cotillón infantil de fin de año, en el que los menores pueden acudir gratuitamente a una fiesta final con cócteles sin alcohol, una simulación de las campanadas y animación musical. Para la próxima semana quedará el día de Navidades en familia, que será el lunes 2; y las Navidades mágicas, con exhibiciones el martes 3. El horario todos los días de este pabellón C es de once de la mañana a dos de la tarde por las mañanas, y de cinco a ocho por las tardes.

Este miércoles tuvo lugar la jornada de navidades deportivas con una simulación competitiva de varios deportes, mientras que previamente se habían celebrado jornadas con actuaciones musicales y con manualidades. También hubo un día dedicado a recaudar alimentos.