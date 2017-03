La denegación de Periodismo a Santa Ana causa malestar

La directora del centro universitario Santa Ana, Carmen Fernández-Daza, ha expresado su malestar tras ver cómo la comisión de Planificación Académica de la Universidad de Extremadura (UEx) ha decidido que el Grado de Periodismo pueda implantarse en la Facultad de Ciencias de la Documentación y Comunicación de Badajoz y no en el centro de Almendralejo, después de una votación que ha considerado «poco correcta y sorprendente». Fernández-Daza explica que en esta comisión, celebrada el 7 de marzo, se votó las dos propuestas, «pero en realidad nos sorprende porque la nuestra no figuraba en el orden del día y debieron meterla deprisa y corriendo», apuntando así que no habían recibido la notificación de que se votaría la memoria presentada por Santa Ana. Sí sospechan que el hecho de que el centro universitario instalado en Almendralejo presentara el proyecto en rueda de prensa el día anterior ha podido ser el motivo para que la urgencia se hiciera mayor, señala Daza.

En esa comisión, el centro universitario Santa Ana no recibió ningún voto a favor, mientras la Facultad de Documentación y Comunicación de Badajoz obtuvo 21 votos. Este resultado se llevará a la Junta de Gobierno de la UEx del día 23, donde debe decidirse si se sigue con la propuesta para que pase el examen de la Agencia Nacional de Calidad y Acreditación. Luego será la Junta de Extremadura la que lo apruebe definitivamente en caso de pasar ese corte.

LAS SORPRESAS / Fue Santa Ana el centro que presentó el proyecto antes en la Universidad de Extremadura con registro el 13 de febrero. Detalla Fernández-Daza que le causa mucha «sorpresa» que solo 11 días después, el 24 de febrero, la Facultad de Documentación y Comunicación diera a conocer también su proyecto, «con una memoria más corta». También le causa sorpresa que después de haber revisado todas las juntas de gobierno de esta facultad durante 2016, en ninguna reunión se hablaba de la posibilidad de querer implantar el Grado de Periodismo. «Así que cada uno interprete lo que quiera, pero es sorprendente todo lo que está pasando», resaltó.

La intención de Santa Ana era la de implantar el Grado de Periodismo para el curso 2018-2019, generando además 18 puestos de trabajo en el primer curso, algo que considera su directora que «fomenta la política de empleo, a diferencia del otro proyecto». Desde el centro universitario habían hecho un informe detallado y estudio de las necesidades que tiene la región para impartir esta carrera, concluyendo que la media de alumnos que han de marcharse fuera para estudiarla cada año oscila entre los 82 y 85.

Desde Santa Ana están analizando las medidas a tomar y no descartan seguir optando al grado próximamente.