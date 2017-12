Deporte para quemar turrones

Fue muy gráfico y expresivo el edil de Deportes de Almendralejo, José María Cabañas, durante la presentación de varios torneos deportivos de Navidad: «luego no digáis que no tenéis deporte para quemar esos turrones de Navidad, eh». Y no le falta razón. Durante este fin de semana, coincidiendo con la despedida del año, los torneos y eventos deportivos se multiplican. La mayoría son con fines solidarios, aunque el objetivo de todos es pasar un buen rato antes de acabar el año. Así, los almendralejenses podrán elegir entre jugar a fútbol, hacer running, practicar baloncesto o jugar al tenis de mesa, entre otros deportes. Vamos por partes.

Hoy, el abanico de citas se multiplica. El Extremadura UD ha organizado en el campo Antonio Álvarez, en el polideportivo municipal, un Torneo de Navidad que se incluye dentro de la operación juguete de Reyes Magos que impulsa Cruz Roja. Representantes de la corporación municipal, directivos del club azulgrana, miembros del cuerpo técnico, peñistas, monitores de cantera y periodistas se dividirán en varios equipos de fútbol siete para jugar un cuadrangular desde las nueve de la mañana. Todos deberán aportar un juguete a la causa.

Si lo que se prefiere es baloncesto, el Unión Baloncesto Almendralejo (UBA) organiza el X Torneo de Navidad Ciudad del Cava que se celebra durante todo el día de hoy en el pabellón Europa del polideportivo. Los partidos comenzarán a las diez de la mañana y el torneo se extiende hasta cerca de las 18.30 horas. Verlo es gratis.

Pero si está harto de baloncesto y fútbol, también hay una propuesta de tenis de mesa. La organiza el Tenis de Mesa Almendralejo con el olímpico Juan Bautista Pérez a la cabeza. Por primera vez se ha organizado un torneo de navidad de tenis de mesa que se disputará hoy en los aparcamientos del Palacio del Vino, donde hay nueve meses instaladas para jugar.

El colofón llegará mañana con la celebración de la cuarta San Silvestre Ciudad de Almendralejo. Hace unos días había más de 700 inscritos en la carrera y se apura el plazo para ver si se puede llegar al millar. La carrera absoluta saldrá a las 11.30 horas y desde hace días hay muchos grupos elaborando disfraces originales para competir. Antes habrá carreras para los más pequeños desde las once. El objetivo, además de hacer desaparecer algunos turrones de más, es siempre el mismo: pasarlo bien.