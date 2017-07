La escasez de agentes en Almendralejo propicia que haya horas sin patrullas en la calle

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

La Kefatura Superior de Policía , sigue in hacer nada de las peticiones de apoyo a estas Comisarías. Tiene una gran concentración de unidades en Badajoz en detrimento de otras poblaciones. La Delegada del Gobierno debería poner un poco de orden ante estas necesidades que no sólo son de Almendralejo, sino de Mérida,Don Benito y Plasencia. Que hace la unidad de apoyo concentrada en Badajoz si tiene que apoyar a necesidades de otras Comosarias? Extranjera y documentación concentrada también sin descentralizar efectivos necesarios por ejemplo en Plasencia y tan distante. Pues no quieren llevarlo todo desde Jefatura Superior en detrimento del resto de ciudades.