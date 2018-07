Inician una campaña para mejorar el control de las plagas en verano

El Ayuntamiento de Almendralejo ha aprobado hacer una campaña extraordinaria de desratización y desinsectación en distintos puntos de la ciudad durante los meses de julio y agosto que sirva para complementar los trabajos de control de plagas que desde el consistorio se realizan de forma habitual durante todo el año. Esta campaña extraordinaria cuenta con un presupuesto de 7.562 euros (IVA incluido) y está justificada ante la proliferación de roedores e insectos durante la época estival por las altas temperaturas.

El equipo de gobierno ha informado de que los trabajos de control de plagas se están realizando conforme a la normativa vigente, por lo que no se harán intervenciones con biocidas a no ser que las medidas de control no químicas no hayan surtido el efecto deseado y los técnicos especialistas en la materia consideraran el cambio de estrategia a seguir.

Además, y tal y como recalcado la delegada de Parques y Jardines en habituales comparecencias, Beatriz Palomeque, tratarán de primar la seguridad de las personas y el cuidado del medio ambiente en la ejecución de este tipo de tratamientos de control de plagas.

red de saneamiento / Dichos trabajos se están focalizando en la red de saneamiento del casco urbano de Almendralejo y de los polígonos industriales. También se aplican tratamientos de prevención y mantenimiento con la idea de evitar la presencia de focos de insectos y roedores.

Con respecto a las actuaciones para eliminar insectos, se utiliza la pulverización de productos desinsectantes, espolvoreo de poroducto granulado específico para cucarachas, nebulización en frío del producto en red de vertido bajo, aplicación de gel con pistola dosificadora en puntos estratégicos y colocación de trampas de feromonas. Los elementos son distribuidos por los técnicos.

En cuanto al tratamiento para el control de roedores, emplean portacebos de alta seguridad distribuidos en puntos estratégicos, colocación de cebos parafinados con tratamiento hidrófugo para alcantarillado, portacebos puestos bajo tierra en zonas públicas y parques, así como cebos ocultos para el personal ajeno y trampas de captura y adhesivas.

El ayuntamiento, a través de un comunicado, ha solicitado la máxima colaboración ciudadana para tratar este tipo de controles y hace un llamamiento para que cualquier actuación se ejecute utilizando los cauces oficiales que pone a disposición el consistorio como modelos de solicitudes de control de plagas en la oficina de atención al ciudadano.

Meses atrás, el ayuntamiento ha recibido algunas quejas de los vecinos por la presencia de roedores en sus barrios. Han sido denuncias más continuadas en la barriada de las Mercedes, exactamente de los residentes en los adosados de la margen derecha de la calle Gran Maestre, en dirección Almendralejo-Fuente del Maestre.

Recordar que el ayuntamiento, por medio de la empresa extremeña PlagaExtrem, ya desarrolla habitualmente trabajos de control de plagas en varios puntos de la ciudad con sus protocolos de seguimiento.