Marifé Fuentes, de Bodegas y Vinos Leneus, elegida bodeguera de honor en Almendralejo

La almendralejense Marifé Fuentes Suárez, representantes de Bodegas y Vinos Leneus, ha sido designada como Bodeguera de Honor de las fiestas de la Piedad y feria de la Vendimia de este 2017. Así lo anunció el alcalde de la localidad, José García Lobato, quien señaló que Marifé representa a varias generaciones del sector, ahora personificados en su figura y en la de sus hermanos Miguel Ángel y Ángel.

La bodega a la que representa Marifé Fuentes nació en el año 2003 y ha ido abriéndose paso en un mercado distinto al de buena parte de su competencia, el de los vinos ecológicos. Es la única bodega de toda la región donde los vinos son cien por cien de producción ecológica. Su volumen supera el millón de litros producidos al año, con unas instalaciones totalmente adaptadas a las nuevas tecnologías y que se han ido ajustando a los nuevos tiempos.

La bodeguera de honor explica que los cinco hermanos de la familia son los propietarios de la bodega, aunque destaca la figura de José Luis Cruz, el enólogo que ha dado vida a los caldos y que «ya consideramos casi de nuestra familia». Dentro de esos vinos hay múltiples variedades, aunque por encima de todos destacan dos referencias. Por un lado, el Leneus Reishi, un vino tempranillo que juega con el llamado hongo de la eterna juventud, como así se define en la cultura oriental. Sus impulsores, además del placer gustativo del vino en la boca, ensalzan las propiedades antioxidantes, anticancerígenas y antidepresivas de este vino, del que han llegado a decir que «una copa al día puede alargar la vida».

Por otra parte, la otra referencia más comercial es el Leneus Aloe Vera, un vino ecológico producido con la uva autóctona Cayetana que utiliza el jugo de la planta y sus propiedades más saludables para convertirlo en un producto «diferente y único en todo el mundo»

Tradición / Marifé Fuentes asegura que el éxito del proyecto actual de la bodega se debe al trabajo y constancia que hace años le dedicaron su padre y su abuelo. Ángel Fuentes se marchó a los 56 años y, aunque no pudo ver hecho realidad su sueño, han sido sus hijos y familiares los que han posibilitado que éste se cumpla. Marifé también considera esencial el «carácter emprendedor» que hay que tener para sacar adelante estos vinos. «En ese sentido lo he tomado de mi bisabuela, Juana Plaza, que ya a inicios del siglo pasado fue emprendedora con talleres de costura, trabajos en el campo o prestamista, en tiempos donde no existían los bancos».

Dice la protagonista que «nuestros vinos es Extremadura en estado líquido». Subraya el hecho de realizar estos caldos de un modo muy tradicional y con el máximo respeto a la naturaleza y la naturalidad de los vinos. «Estamos hablando de vinos únicos en el mundo», remarca.

Marifé Fuentes también menciona la importancia y posicionamiento del vino actual. Dice que es un sector «complejo y delicado con muchos detalles y secretos», aunque huye del estereotipo de que sea un producto dedicado a grupos elitistas, «algo que considero es el gran error hoy día en nuestra cultura».