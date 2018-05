La policía local se manifiesta en el ayuntamiento para pedir mejoras

Más de una veintena de agentes de la policía local protagonizaron ayer una sonora manifestación a las puertas del ayuntamiento de Almendralejo para reivindicar una serie de derechos laborales y económicos que, según el representante sindical de CCOO de la policía local, Abel Corcho, no se están cumpliendo. La concentración a las puertas del consistorio estuvo marcada por el enorme ruido de silbatos y cacerolas que portaban los propios agentes. Hubo cánticos para que el concejal de policía local, Luis Alfonso Merino, atendiera a los agentes, aunque esto finalmente no se produjo.

Entre esas reivindicaciones que pide el plantel de policía local almendralejense se encuentran los atrasos económicos de los agentes por la carrera profesional. Según Abel Corcho, «hay compañeros que deben cobrar el nivel 1 y no lo están haciendo. Se acordó en mesa de negociación abonar la diferencia de las cuantías de los trienios dentro de la carrera profesional y eso todavía no se abona. El tiempo pasa y las cuantías aumentan y, de momento, no dan soluciones».

El plantel de policía local también pide sus derechos económicos por la nocturnidad. Actualmente, la plantilla de policía local no alcanza el medio centenar de agentes. De ellos, son 36 los policías que están prestando servicio en la calle, ya que el resto lo hace en segunda actividad. Algunos de los policías de calle están de baja, «algo que nos obliga a realizar más turnos de noche que no se están pagando». Indican que aún no se ha pagado el plus de nocturnidad del año 2017.

Con respecto a la cifra de plazas ofertadas por la policía local, el sindicato CCOO la considera «insuficiente». Cabe recordar que el pasado mes de marzo se aprobó sacar plazas de subinspector, dos de oficiales y cuatro de agentes. La oferta no cubre todas las plazas vacantes que establece la Relación de Puestos de Trabajo del ayuntamiento, pero la Ley de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017 limita la oferta de empleo de las administraciones locales al 100% de la tasa de reposición en el cuerpo de policía local. En el caso de Almendralejo, es de cuatro.

Material / Otro caballo de batalla de la plantilla de la policía local es la renovación del material, especialmente en materia de seguridad. Una de las principales demandas es la compra de chalecos antibalas. Hay algunos componentes de la plantilla de la policía local que lo tienen «porque se los han comprado ellos mismos. Algunos no podemos permitirnos este gasto». Cada chaleco puede rondar los 400 euros.

Los agentes también se quejan de los vehículos actuales, tres coches y dos motos. Dicen que están muy obsoletos y que es urgente una renovación. En este sentido, el presupuesto municipal del 2018 contempla una partida de 75.000 euros para la adquisición de nuevos vehículos. El concejal Merino ha indicado en varias ocasiones que es intención del equipo de gobierno reponer esta flota de automóviles.

Por último, también se reivindica un cuadrante con una plantilla estructurada por turnos de trabajo semestral.