Reyes Magos sin carrozas en Almendralejo

Hay Reyes Magos que no tienen ni barbas, ni trineos ni carrozas. No salen ni en cuentos ni en libros. No aparecen en las grandes cabalgatas. No son mágicos ni saben volar. Pero cuentan con algo inmaterial, intangible y especial que no puede pagarse ni con todo el oro del mundo: la voluntad especial de hacer felices a los demás. Decenas de voluntarios de Almendralejo, de Cruz Roja, Provida y la oenegé Despierta, llevan meses esperando la noche de hoy. Sus sedes se han ido llenando de juguetes y regalos durante las últimas semanas. No ha sido fáciles de conseguir. Hay gente anónima y bondadosa que ha ido a llevarlos hasta los puntos de recogida, pero lo normal ha sido pedirlos. A empresas, jugueterías, compromisos, familiares.

Más de 200 niños desfavorecidos y carentes de recursos recibirán hoy esos regalos de estos reyes anónimos. Más de un centenar de familias obedecen al listado que prepara los Servicios Sociales, cuyo reparto se divide entre los tres colectivos para evitar duplicidades. Luego, las asociaciones por sí mismas tienen más listas con demandas que satisfacer.

Cada cual lo organiza a su manera. En Despierta Almendralejo han preferido recaudar dinero para comprar juguetes nuevos. Los entregan esta tarde. Quienes nunca fallan son los voluntarios de Cruz Roja Juventud de Almendralejo. Más de 30 saldrán esta noche por Almendralejo, Fuente del Maestre y Torremejía a repartir regalos. Este año han recuperado la entrega puerta a puerta. «Es un día muy especial. Nos encanta ver la cara de esos niños llenos de ilusión y como sus padres rompen a llorar al verlos. Igual para algunas familias esto no significaría nada, pero para ellos es algo inimaginable», comenta Laura Sánchez, delegada de Juventud. Esta noche saldrán ocho vehículos y se repartirán por barriadas. Llevan más de dos meses recaudando juguetes nuevos. «Llevamos semanas trabajando todos los días para este momento. Es sacrificado, pero merece la pena de verdad», dice Laura.

Cruz Roja Almendralejo llegará a niños de unas 130 familias, mientras Provida también aporta regalos a los más pequeños, especialmente al colectivo de edades tempranas.

Mientras esta noche los Reyes Magos se cuelan por las ventanas y chimeneas para dejar los regalos en la mayoría de hogares, otros seguirán en el anonimato haciendo igual de felices a los que sueñan con este mágico día.