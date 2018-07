Servicios Sociales de Almendralejo inspecciona más de cien viviendas de inmigrantes

Trabajadores de los Servicios Sociales del ayuntamiento han hecho más de un centenar de visitas a viviendas en las que se residen familias de inmigrantes, dentro de una campaña para informar, prevenir y actuar sobre esta población foránea asentada y de cara a la inminente llegada de miles de temporeros para la campaña de la vendimia. Estas visitas se han realizado durante los últimos siete meses y en ellas se ha inspeccionado la documentación de los residentes, el padrón, las condiciones de habitabilidad de las viviendas o la escolarización de la población infantil.

La campaña se ha centrado en las zonas donde se detecta una mayor presencia del colectivo inmigrante. De hecho, la primera de las calles inspeccionada fue Seis de Diciembre para pasar después a centrarse, principalmente, en la barriada de San José.

En los hogares de estas familias inmigrantes se ha comprobado cuántas personas hay realmente empadronadas y se les ha informado sobre las obligaciones que tienen de informar sobre altas, bajas o cambios domiciliarios mientras viven en Almendralejo, así como que deben cumplir las ordenanzas municipales. En este sentido, se les ha repartido varios dípticos informativos.

NORMAS DE CONVIVENCIA / En el primero de ellos, llamado ‘Convivir para vivir’, se les explica las normas básicas de convivencia. Otro díptico les informa sobre vivienda, detallándose los requisitos básicos que ha de tener una vivienda para cumplir las condiciones mínimas de habitabilidad, así como los conceptos que deben cumplir tanto el arrendador como el arrendatario. También se les ha entregado otro folleto que informa sobre los procesos de escolarización para los menores. En este se les indica que, si las familias deciden no escolarizar a los niños en la etapa infantil (no obligatoria), éstos no pueden estar solos ni en la calle ni en las viviendas. También se les informa de los plazos de matriculación en centros escolares y de cómo hacerlo fuera de plazos.

El programa también ha redactado informes sobre las condiciones de habitabilidad que deben reunir las viviendas donde residen los temporeros y lo ha hecho en colaboración con la Oficina Técnica después de las visitas.

Asentamientos/ Por otra parte, la concejala de Servicios Sociales, Arantxa Jiménez, ha indicado que hasta la fecha no hay asentamientos de temporeros para la vendimia, aunque durante las revisiones efectuadas, se ha actuado en una de las naves del Farrón donde se asentó un grupo de inmigrantes, «pero al día siguiente ya habían desalojado la nave y no volvieron». La coordinación de la vigilancia es competencia de agentes de la Policía Nacional y policía local.

La edil del ramo pide a los vecinos que comuniquen cualquier anomalía en caso de producirse a fin de que Servicios Sociales pueda atenderla con la máxima brevedad. En los últimos seis meses se han contabilizado cinco quejas. También ha informado de que el consistorio iniciará una campaña con pegatinas sobre contenedores y bloques de viviendas para recordar las normas básicas de convivencia.