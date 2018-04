2.500 firmas piden un centro de mayores en Suerte de Saavedra

La Asociación de Vecinos de Suerte de Saavedra entregó ayer en el Registro General del ayuntamiento las más de 2.500 firmas que han reunido para apoyar su demanda de que la barriada cuente con un centro de mayores. «Estas firmas demuestran que la población de Suerte de Saavedra no se está quieta, sino que se mueve y tiene un espíritu reivindicativo y estás más de 2.000 personas también tienen la costumbre de votar», advirtió el secretario del colectivo, Rodolfo Jaime, quien añadió que ahora tendrá que ser el equipo de gobierno el que decida «si le compensa o no hacer el centro de mayores, pues la petición está puesta sobre la mesa». La asociación no descarta emprender nuevas acciones de movilización si no se atiende su demanda, aprovechando la coyuntura de que en poco más de un año se celebrarán elecciones municipales.

Rodolfo Jaime recordó que en julio del 2016 el pleno del ayuntamiento, con los votos a favor de todos los grupos salvo el PP, respaldó la propuesta de crear un centro de mayores en Suerte de Saavedra, una reivindicación «histórica» de los vecinos de este barrio. Año y medio después, según dijo, «no se ha hecho nada salvo llamar a la Junta». Los vecinos consideran que si el ayuntamiento gestiona la mayoría de centros de mayores de la ciudad (17) frente a los dos del Gobierno regional, debe ser la administración local la que dé solución a su demanda. No obstante, el escrito que acompañaba a las firmas estaba dirigido a ambas administraciones. La concejala del PSOE Rita Ortega y el concejal no adscrito, Luis García Borruel, acompañaron a los vecinos.

RESPUESTA/ El alcalde, por su parte, preguntado sobre esta reivindicación mostró su «respeto», pero insistió en que no es posible ni operativo tener un centro de mayores en todas las barridas. En este sentido, recordó que en Suerte de Saavedra hay empadronados 1.800 jóvenes, frente a 400 de más de 65 años, en referencia a la decisión del ayuntamiento de crear un centro cívico y no de mayorescon los fondos de la Edusi.

Sin embargo, los vecinos defienden que en la barriada residen unos 800 pensionistas, que no tienen un lugar donde reunirse. Jaime explicó que existen locales donde se podría habilitar este recurso para los mayores y que estarían dispuestos a que se integrara en el centro cívico, siempre que reuniera los requisitos.

Asimismo, criticó que con los fondos de la Edusi no se atiendan prioridades de Suerte de Saavedra como el centro de mayores, el arreglo de los acerados o la renovación de la red de agua, y sí se plantee hacer un carril-bici «que usarán 15 vecinos», auguró.