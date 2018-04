600 empresas del sector del mueble facturan más de 250 millones anuales

Las 600 empresas del sector del mueble y la decoración de Extremadura, que trabajan tanto en fabricación como en venta, facturaron más de 250 millones de euros en 2016, último año cerrado del que se tienen datos, según apuntó la portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, quien destacó que se ha notado un repunte desde 2015, después de una crisis que ha les ha afectado notablemente.

«Tiene una nueva oportunidad con el repunte, aunque todavía tímido, del consumo, y debemos apostar por el acompañamiento de las administraciones para un sector importantísimo que genera riqueza y empleo», manifestó, mostrándose convencida que «el sector sabrá aprovechar esta nueva oportunidad y estos retos transformarlos en absoluta fortaleza, que también lo será para el conjunto de la región».

Estas declaraciones las hizo Gil Rosiña en el acto de inauguración de la XXV Feria del Mueble y la Decoración que se celebra en Ifeba hasta mañana, institución ferial que valoró como «consolidada, en la que participan empresas de ambos lados de la Raya y que se ha convertido en un punto de encuentro transfronterizo excelente. Les felicito».

Las cifras que aportó la portavoz de la Junta, que compartió el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, quien inauguró la feria, indican que los extremeños pasaron de gastar una media de 335 euros al año en decoración y muebles en 2007, a 164 en 2015, «una caída brutal para este sector durante lo más duro de la crisis, que tuvo como consecuencia el cierre de empresas y la pérdida de empleo». Por ello se congratuló del aún «tímido pero importante y positivo repunte» y de la «tendencia alcista en el consumo que se detecta hoy».

PLAN RENOVE / Gil Rosiña valoró que la Feria del Mueble es «una oportunidad de negocio y escaparate extraordinario de lo que se es capaz de hacer Extremadura», y que con ese fin nació en 2016 el plan renove de Mobiliario del Hogar, con el de que «las administraciones acompañen al empresario, y que la Junta puso en marcha porque lo pidió el propio sector», dijo.

El plan renove, afirmó, «en apenas cuatro días agotó los más de 750.000 créditos que tenía disponible». Y añadió que ahora se debe apostar «por ofrecer productos atractivos e innovadores para ser más competitivos frente a productos procedentes de países como China, que centran sus políticas de venta en los bajos costes». En su opinión, el sector «extremeño debe competir en calidad».

SECTOR SENSIBLE / El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, inauguró la feria acompañado, además de la por la portavoz de la Junta, por la subdelegada del Gobierno, Pilar Nogales; la concejala de Ifeba, Blanca Subirán; el director del certamen, Carlos Sánchez, y otras autoridades e invitados.

«Ésta es ya la 25 edición; ya son años, y especialmente en un sector tremendamente sensible a los ciclos económicos». Señaló el regidor pacense que es «lógico que entre las prioridades del gasto de cualquier familia durante la crisis, posiblemente la decoración no es el número uno; los muebles se pueden estirar porque además se fabrican de muy buena calidad, de manera que no han sido años fáciles para este sector, muy ligado a la construcción y a la vivienda nueva».

Por ello, Fragoso agradeció a los «valientes, los cerca de 70 expositores que se dan cita estos días en Ifeba dado que, conjuntamente, extremeños, portugueses y firmas de fuera de la región demuestran que es un sector muy vivo a pesar de la crisis».

El alcalde indicó que en los últimos años las cifras han mejorado y se ha contado con la mejora de la situación global de la economía, del empleo y del sector de la construcción; los empresarios con presencia en la feria han pasado esa travesía del desierto».

Así, destacó «el esfuerzo que han hecho y por el que han tenido que reinventarse para superar dos crisis, la general y la de los nuevos canales de venta. Y consideró, además, que son necesaria medidas para fomentar la I+D+i y también la exportación.

Ifeba acoge a 60 empresas, el 30% portuguesas, en sus tres pabellones; las XXIV Jornadas técnicas nacionales de profesores de Madera y Mueble; y como novedad una exposición de tapices de la portuguesa de Arraiolos.

También se ofrece el espacio ‘Home, sweet home’ «para inspirarse y descubrir estilos y tendencias en ambientes de una casa recreados para la ocasión como una cocina-comedor, un salón o una habitación-estudio»; la IV Exposición de Mobiliario Amateur Extremeño, con las propuestas del Instituto San José, de Badajoz. También está el Salón Hispanoluso de Artesanía Creativa y Manualidades, que llega a su cuarta edición englobando distintos sectores relacionados con las manualidades y la artesanía.