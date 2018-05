Afaex buscará fondos en Europa para su residencia de enfermos de alzhéimer

A la vista de las dificultades que la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer (Afaex) está teniendo en el ámbito autonómico y regional para encontrar financiación para la construcción de su futura residencia, sus responsables van a tratar de conseguir el dinero en Europa. Ya se han puesto a trabajar con la federación nacional y también buscarán el asesoramiento de expertos en fondos europeos para presentar el proyecto, según explicó la presidenta de Afaex, María del Carmen Expósito.

El Ayuntamiento de Badajoz les cedió un solar en Valdepasillas, justo al lado de su actual centro de día. Pero tres años después no han podido iniciar las obras por falta de presupuesto. Se trata de una inversión importante, que se estima en torno a los siete millones de euros. Con ellos pretenden construir una residencia con al menos 200 plazas, ampliar las que disponen en el centro de día y contar con instalaciones dedicadas a la investigación de esta enfermedad. Serían 3.000 metros cuadrados, frente a los 100 que tienen ahora en sus instalaciones. La presidenta de Afaex defendió la necesidad de que haya una residencia para personas con alzhéimer, en la que reciban una atención específica, pues aunque en los centros públicos y privados existen plazas para estos enfermos, la asistencia no puede ser tan especializada como la que se les daría en un centro exclusivo para estos enfermos.

En la actualidad, a través de sus diferentes servicios, la asociación atiende a unas 170 personas, que no representan ni el 10% de la población diagnosticada de alzhéimer en Badajoz (unas 2.000, según las estimaciones de Afaex). En su centro de día cuentan con 40 plazas y existe lista de espera, como ocurre en el que gestionan en Montijo. Incluso hay enfermos que no llegan a usar este servicio porque, cuando queda una vacante, la enfermedad se ha agravado y ya no tienen sentido estas terapias.

Por eso, independientemente de la futura construcción de la residencia, la asociación tiene previsto realizar obras en su actual sede para ampliar el espacio disponible, ahora muy limitado. Según explicó su presidenta, la idea es transformar una terraza que no se utiliza en una sala donde puedan recibir terapia las personas que acuden de manera ambulatoria a sus instalaciones dos veces por semana, que ahora se ven obligadas a distribuir en los espacios que en esos momentos no están ocupados por los usuarios del centro de día. El presupuesto para esta obra es de 54.000 euros.

Este tipo de servicio se presta a enfermos recién diagnosticados, lo mismo que en el centro de mayores de San Andrés, donde el Sepad cedió a Afaex el espacio que dejó libre Cruz Roja tras su traslado a Llera, en el que se atiende a otras diez personas (en dos grupos de 4 y 6 enfermos).

Otro de los proyectos que quiere poner en marcha la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer es ampliar sus servicios a pueblos del entorno de Badajoz, como Olivenza o Valverde de Leganés. La idea, que ya se ha trasladado a los ayuntamientos y que espera que pueda extenderse a más poblaciones, es que se realicen talleres semanales tanto para enfermos como para sus cuidadores. Afaex cuenta con que los ayuntamientos cedan el local donde impartirlos. «Hay muchas familias que no tienen este tipo de servicios cerca y el cuidador principal tiene una gran carga. Se trata de atender a los enfermos y al mismo tiempo ofrecer un respiro a sus cuidadores», explicó Expósito.

Su aspiración es que en el futuro esta prestación pudieran mantenerse de manera permanente en estos municipios, lo que también contribuiría a la creación de puestos de trabajo.