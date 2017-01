El alcalde de Badajoz achaca a un "error" de la empresa los resaltes de Sinforiaño Madroñero

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha afirmado sobre los resaltes o 'cojines de calmado' instalados en la avenida Sinforiano Madroñero que "fue un error de la empresa", que se ha encargado de su retirada y lo hará también de los nuevos, unas bandas "tradicionales" porque "lo importante" es "garantizar la seguridad".

Fragoso ha aseverado que "aquello no es un posible error, fue un error de la empresa" dado que el cojín que había instalado "no era el que correspondía al tipo de vía" aunque, en todo caso, "no supone ningún problema sino mayor incomodidad".

"No mezclemos ni confundamos las cosas, el cojín que se montó no generó ningún problema en ese modelo, sino que obligaba a ir más despacio todavía porque generaba más desnivel", ha explicado el regidor, a la vez que ha avanzado que "ahora" se van a colocar bandas "tradicionales".

En este sentido, el alcalde ha defendido que "lo importante" en ese vía de la barriada de Valdepasillas es "garantizar la seguridad" y especialmente de los peatones y de los ciclistas que van por ésta, al tiempo que ha puntualizado que la empresa que los instaló "los quita y pone los nuevos".