El alcalde de Guadiana y sus concejales se dan de baja como militantes del PP

El alcalde de Guadiana, Antonio Pozo, y cuatro de los cinco concejales de su grupo se han dado de baja como militantes del PP, siguiendo la estela del exsecretario provincial, Juan Antonio Morales, a quien ponen como ejemplo, según anunció ayer el propio regidor del municipio pacense al hacer pública una carta a sus convecinos anunciándoles su decisión y las razones de la misma, así como que él y su grupo seguirán gobernando Guadiana.

Pozo, que no respondió a ninguna de las llamadas telefónicas de este diario a lo largo del día, deja el PP junto con el primer teniente de alcalde de su equipo de gobierno, José Andrés Gámez Gordillo, y los concejales José Moreno Gala, Francisco Miguel Paiva Méndez y Alicia Plaza Velasco, mientras que la segunda de teniente de alcalde, María Ángeles Ibarra Moya, no es militante popular. Así lo confirmaron fuentes del partido.

Los ya exmilitantes han escrito una carta a los vecinos del pueblo, en la que justifican su salida del PP en que éste «se pone de perfil en los asuntos que afectan a nuestro pueblo, como han sido las pretensiones del presidente de la diputación de quitarnos las subvenciones que nos corresponden por ley». Y ello, dicen, «con la complicidad de concejales de la oposición de nuestro pueblo…./… prestándose a ser quienes presenten procedimientos judiciales contra nuestro ayuntamiento».

Pozo recuerda que hay seis sentencias «que nos han dado la razón, incluida la del Tribunal Supremo, que tiran por tierra lo que dicen de que en Guadiana se incumple la ley». Y añade en la carta: «Lo que siempre haremos es defender la voluntad de la mayoría de los vecinos, democráticamente expresada en las urnas en 2012, para mantener el nombre de nuestro pueblo».

Antonio Pozo y sus concejales dicen que «nos hemos visto obligados a elegir entre el partido y nuestro pueblo y no lo dudamos, hemos elegido nuestro pueblo, más aún cuando una persona que siempre nos ayudó, como Juan Antonio Morales ha abandonado también el partido por discrepancias ideológicas y por no plantarle cara el PP al presidente de la diputación».

Cabe recordar que Pozo y Morales, que mantiene el acta de diputado autonómico. recibieron numerosas críticas por recoger en una cena de la Fundación Francisco Franco un premio por su oposición a la Ley de Memoria Histórica. También Pozo asegura que seguirá ejerciendo como alcalde y mantendrá el acta de diputado provincial.

«ESTO NO RESTA, SUMA» / José Antonio Monago, presidente regional del PP, afirmó tras conocer el anuncio de Pozo que «no resta sino que suma. Yo no tengo nostalgia del franquismo; ni por mi forma de ser, ni por mi historia personal; no le debo nada a Franco y como no le debo nada no tengo nostalgia. Respeto que haya quien la tenga y que por esa nostalgia se vaya de mi partido».

Señaló que «no he venido aquí hacer un giro a la extrema derecha; la extremadura derecha no está en el PP; y menos en el de Extremadura. Aquí está la moderación; te gustará más o menos lo que hacemos, y nos equivocamos, pero no tenemos nostalgia del pasado».

Monago dijo que quiere mirar al futuro, «tengo dos hijos y quiero hablar de futuro. No les puedo hablar de ese periodo porque no lo viví en primera persona y no le debo absolutamente nada. Si hay alguien que le deba algo, yo lo respeto pero en esta casa no son bien acogidos. Lo tengo que decir así porque estas cosas son así».

BARRIOS / Así mismo, Juan Antonio Barrios, portavoz del grupo popular en la Diputación de Badajoz, expresó su respeto a lo que consideró «una decisión personal» de Pozo, pues en el PP «las puertas están abiertas para entrar y para salir». Pero sí le pidió «que devuelva el acta de diputado, pues a él, al ser la diputación una elección indirecta, lo eligieron los concejales del PP».

Sobre las críticas de Pozo al PP y a su grupo de la diputación, Barrios indicó que «el partido respalda lo que deciden sus miembros por mayoría y por los intereses generales de los ciudadanos».

Por otro lado, requerido el equipo de gobierno de la diputación para conocer su valoración sobre el suceso, declinó pronunciarse al respecto.