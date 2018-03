Alcazaba Festival de Badajoz inicia su andadura con 'Love the 90's' y Ara Malikian

La Alcazaba se quedó sin la versión en Badajoz de Contempopránea, por motivos «organizativos y de rentabilidad», según argumentó la Junta de Extremadura cuando se suspendió y ayer recordó la secretaria general de Cultura, Miriam García Cabezas. Hace meses el gobierno regional anunció que la capital pacense tendría otro festival y ayer fue presentado ante la prensa en las Casas Consistoriales, con presencia de Miriam García Cabezas, el concejal de Turismo, Francisco Javier Gutiérrez, y el promotor, Carlos Lobo. El Alcazaba Festival, que así se denomina esta nueva cita musical que ahora inicia su andadura, se celebrará en el recinto que le da el nombre el fin de semana del 27 y el 28 de julio.

El cartel ofrecerá dos conciertos. La noche del viernes se celebrará Love the 90’s, que ya se anunció cuando se presentó la gira nacional que lo conducirá por doce ciudades españolas. El sábado 28 actuará el violinista Ara Malikian. La intención de la organización es que Alcazaba Festival crezca con los años y se convierta en un referente musical en Extremadura, con la presencia de figuras de prestigio internacional, según se puso de manifiesto durante la presentación.

Por el escenario de Love the 90´s pasarán artistas nacionales e internacionales como Gala, Rozalla, Wighfield, Double You, Chimo Bayo, Alice DJ, Paradisio, Sensity World, OBK, Viceversa, Paco Pil y Just Luis, que recordarán en directo sus grandes éxitos en la década que rememoran. El presentador será el locutor Fernandisco y The Jumper Brothers animarán con su dj set. Según la organización, el escenario será espectacular, con efectos audiovisuales, luces, coreografías e incluso pirotécnia. Empezará sobre las 21.00 horas y durará entre cinco horas y media y seis horas, según señaló Lobo, quien informó de que ya se han vendido más de 1.500 entradas, cuyo precio es de 35 a 60 euros. Están disponibles en www.yosaliadefiestaenlos90.com/badajoz. Esta cita recalará también en Murcia, Gijón, la localidad malagueña de Fuengirola, Palma de Mallorca y Valladolid, el municipio ciudarrealeño de Daimiel, Santa Cruz de Tenerife, Zaragoza, Barcelona, A Coruña y Bilbao, además de Sevilla, Madrid y Valencia.

El sábado 28 de julio volverá a Extremadura el violinista de origen libanés y ascendencia armelia Ara Marikian, para presentar su nuevo disco cuyo lema en la segunda parte de su gira lleva por título El corral de comedias. El concierto comenzará a las 22.00 horas y las entradas se pondrán a la venta el próximo jueves en la web del certamen, www.alcazabafestival.com. Ayer aún se desconocía el precio de las localidades, que se establecerá por zonas. El público estará sentado, con lo cual se calcula que saldrán a la venta entre 3.000 y 4.000 entradas.

La productora de Carlos Lobo (Promociones de Grandes Eventos) es la responsable de Extremúsika (Cáceres) y Stone & Music Festival de Mérida. En Alcazaba Festival, la empresa «asume todo el riesgo» y la Junta de Extremadura el Ayuntamiento de Badajoz «ayudarán en la producción», según explicó Lobo.