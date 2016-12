Me pide mi amigo Jacinto que defina al 2017 con una palabra que empiece con la misma letra que mi nombre, y no lo he dudado un segundo: Apasionante 2017. Estoy seguro de que será un año de grandes expectativas y cambios en la ciudad.

Algunas de las cosas que pasarán están ya en marcha y debemos verlas avanzar o concluir; como los nuevos juzgados de San Roque, los jardines del río Guadiana, la apertura del parking de Conquistadores, la nueva comisaría de policía o las promociones que empiezan a verse por la ciudad. No es poca cosa, que después de tanta espera podamos ya disfrutar del río en sus dos márgenes y de ese parking que puede dar un nuevo empuje al comercio del centro.

Esperemos pronto ver máquinas removiendo los terrenos de la Plataforma Logística y que no haya ninguna nueva sorpresa que lo impida. Nos permitiría recuperar la confianza si además de verlas iniciar se consiguiese que en el 2017 mejorase el tren y se redujese el tiempo del trayecto con Madrid, con la promesa de ir incorporando nuevos tramos y mejoras conforme avanzasen las obras y, por supuesto, con el compromiso de que en el año 2020 tendremos AVE. En esta línea de actuaciones los portugueses han anunciado que se licitarán este año las obras del tramo Elvas- Badajoz. Si a eso unimos mejoras en el tren convencional con Puertollano y los inicios de las licitaciones de la Ronda Sur, podemos en comunicaciones dar un nuevo salto.

En los primeros meses del año se iniciarán las obras de rehabilitación de las torres de la Alcazaba, de la Puerta del Capitel y de la iglesia de Santa Catalina. También esperemos que se inicien las tan esperadas obras en El Campillo y que pronto podamos ver en uso el edificio del antiguo Hospital Provincial. Hay otros muchos proyectos que están pendientes de iniciarse, además de la puesta en marcha de las actuaciones del DUSI o de los proyectos Interreg en espera de resolución. El futuro está lleno de incertidumbres, pero para mí me resulta apasionante lo que pueda venir en este año, y que depende más de nosotros que de decisiones ajenas. ¡Feliz 2017!.