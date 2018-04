El ayuntamiento dedica un millón de € a eliminar baches y a arreglar calles

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, manifestó ayer que el ayuntamiento ha destinado un millón de euros a arreglar baches y desperfectos en diversas calles de la ciudad. El regidor pacense respondía así al portavoz del grupo municipal socialista, que presentó un mapa de calles, avenidas y plazas en mal estado, hasta 350 vías con más de 380 desperfectos, y estimaba el coste de esas reparaciones en unos 3,5 millones de euros.

Fragoso afirmó que las obras están previstas, el dinero disponible y los proyectos licitados y adjudicados, que «está más que previsto el arreglo de calles», pero que no se ha podido actuar hasta la fecha debido a las condiciones climatológicas, pues la lluvia lo ha impedido.

Señaló que «no se puede bachear con frío extremo, ni se puede bachear con agua, esas son las limitaciones que tenemos para iniciar los trabajos de asfaltado caliente que utilizamos aquí».

También aseguró que «no sólo es que esté previsto, es que está adjudicado en un contrato plurianual --cuyas primeras obras se iniciaron el año pasado--, porque además estamos convencidos de que no pueden ser actuaciones puntuales».

De este modo se pronunció el alcalde en respuesta a preguntas de los periodistas sobre la campaña Badajoz 2018. La ciudad internacional de los baches presentada por el grupo municipal socialista para poner de manifiesto el «mal estado» que, en su opinión, presentan los acerado y las calzadas de numerosas calles de la ciudad. Se trata de una campaña que presentó el portavoz de dicho grupo, Ricardo Cabezas.

El alcalde incidió en que el ayuntamiento cuenta con un contrato plurianual adjudicado de bacheo, dotado «para este año con una partida importante, de en torno a un millón de euros, que se tiene que ejecutar», dijo. Además, añadió que «por eso la Junta de Extremadura no puede empezar a asfaltar la Ronda Reina Sofía y solo se ha podido hacer un bacheo muy puntual para intentar evitar accidentes, dado que no se puede bachear con agua y si se hace de esta manera, se levanta enseguida y la obra realizada no tiene duración».

También resaltó Fragoso que ese millón de euros permitirá realizar actuaciones en muchísimas calles, buena parte de ellas ya programadas», y que hay «otra partida genérica para cosas, según vayan surgiendo».

El alcalde manifestó su respeto por «la labor de la oposición», si bien se mostró partidario de hacer política de otro modo, «pero la oposición que tenemos es ésta y prefiere poner las cosas cuanto más negras, mejor».

Añadió que «yo entiendo también la labor de oposición de una forma diferente», e indicó que él y su equipo de gobierno están «ocupados y preocupados por el tema», pero que «no se ha podido actuar antes porque la climatología lo ha impedido; si no, ya se hubiera empezado».

Así mismo, indicó que la empresa adjudicataria de las obras «está deseosa de realizar estos trabajos pero las precipitaciones aún no lo permiten». Fragoso lamentó la oportunidad de esta campaña, antes de que acabe el periodo actual de lluvias, conocedores los socialistas de que estas tareas de realizarán una vez llegue el buen tiempo». Y sobre los 3,5 millones del POE, dijo que «le habrá hecho el presupuesto un ingeniero de puertos y canales».

El equipo de gobierno quedó en facilitar las vías en las que se actuará para arreglar baches y desperfectos, si bien remitió a una nota que dará hoy.