El ayuntamiento prevé convocar este año 14 plazas para policías locales

El Ayuntamiento de Badajoz convocará este año 14 plazas para la Policía Local dentro de su oferta pública de empleo, según confirmó ayer el alcalde, Francisco Javier Fragoso. Dos de estas plazas será de movilidad interna. Fragoso manifestó que tiene previsto firmar «inmediatamente» el decreto con la oferta pública de empleo que sacará el ayuntamiento y que, según apuntó, agota el máximo que la ley permite. El pleno ya autorizó el 100% de reposición.

El alcalde no recordaba ayer el contenido de toda la oferta pública. Pero según informó el portavoz socialista, Ricardo Cabezas, a partir de los datos que le trasladó el día 30 la concejala de Recursos Humanos, la oferta pública estará formada por 58 plazas en 3 años, de las cuales 32 son de concurso libre y el resto, de promoción interna. En el 2017 se convocarán 19 de las plazas libres, entre ellas dos para bomberos, además de las 14 de la policía local.

En el caso concreto de las plazas de policías, el alcalde reconoció que estos agentes no se podrán incorporar hasta dentro de un año pero confió en que de forma inmediata se ocupen transitoriamente mediante comisiones de servicio, pues no se pueden cubrir de forma interina. Pero para Cabezas, estas 14 plazas no resuelven el problema de personal de la policía local pues además, según calculó, no se podrán incorporar hasta julio del 2018, cuando terminen su formación en la Academia de Seguridad, cuyo curso comienza a primeros de año. Lamentó además que no se sacase la oferta de los años anteriores. Fragoso señaló que no se hizo porque en aquel momento el ayuntamiento estaba sometido a un plan económico y financiero y la tasa de reposición era muy baja, de forma que sólo había dos plazas para policías, se ofertó una para del superintendente y se evitó el «esfuerzo» de convocar otra, pues «era mejor acumularlas», ya que además no se solucionaba el problema de personal

El alcalde confirmó la oferta pública de empleo de la policía local del 2017 durante la presentación de cuatro nuevos vehículos que se incorporan al parque de este cuerpo policial y que han sido adquiridos con cargo al Plan de Impulso a la Economía Local por 110.000 euros. Son tres coches uniformados y otro camuflado que se suman a los 22 uniformados de los que ya dispone la Policía Local de Badajoz, que cuenta con un total de 49, además de las motocicletas. Fragoso destacó que los nuevos coches son del mismo modelo de los que se está dotando la Policía Nacional, «pero un poco más avanzados tecnológicamente», dado que cumplen todos los niveles de seguridad tanto para los agentes como los detenidos y cuentan con cámaras delantera y trasera de grabación, así como los cinturones posteriores los acciona el conductor.

A las dotaciones materiales se suman las de infraestructuras, pues está pendiente el traslado a la nueva jefatura en Valdepasillas, al que el alcalde no puso fecha. Las obras del cerramiento de la parcela ya han empezado y posteriormente quedará el traslado del sistema tecnológico.