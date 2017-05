Borruel denuncia "connivencia" entre C's y el PP para quitarle portavocía en el Ayuntamiento de Badajoz

El edil de Ciudadanos en Badajoz, Luis García Borruel, ha puesto en conocimiento del Comité de Garantías del partido la presunta "connivencia" entre el comité territorial de este partido en Extremadura y el PP para sustituirle al frente de la portavocía en el Ayuntamiento de Badajoz.

García Borruel, que el 24 de abril fue relevado de esta función y al que el día 5 de mayo le abrieron un expediente disciplinario, ha dicho hoy que "legalmente" continúa como portavoz y ha anunciado que presentará alegaciones contra el expediente disciplinario abierto contra él por la formación naranja.

García Borruel ha aportado pruebas documentales, grabaciones y mensajes de Whatsapp recopilados desde diciembre de 2015, fecha en la que comenzó el "acoso y derribo" contra él por parte del Partido Popular y de la estructura territorial de Ciudadanos en Extremadura.

Según ha dicho, en una de las grabaciones, un responsable de la estructura territorial de Ciudadanos habría hablado de la posibilidad de ser contratado por el ayuntamiento.

Además, ha expresado que continúa como portavoz de Ciudadanos desde el punto de vista "legal", pues la destitución no puede llevarse a cabo a través de la formación política, sino por el propio grupo municipal.

No en vano, indica que el secretario general del ayuntamiento "no tiene a día de hoy conocimiento de que se haya cambiado de portavoz", mientras que la interventora "no autoriza la contratación del nuevo secretario", lo que demuestra "lo precipitado" de la decisión.

"Otra cosa es que me expulsen, que seguramente ocurrirá", ha dicho Borruel, quien ha mostrado su "indefensión" ante la postura tomada por Ciudadanos en Extremadura.

Además, ha indicado que hasta la apertura del expediente nunca recibió amonestación o advertencia alguna por parte de la dirección nacional o autonómica de Ciudadanos en relación a su forma de ejercer política en Badajoz.

El pasado 24 de abril, García Borruel recibió un correo electrónico del secretario de Grupos Institucionales de C's, José María Espejo-Saavedra, donde se le informaba de que, según la opinión de la estructura territorial del partido en la comunidad, se procedía al cambio de portavocía.

Desde entonces, Luis García Borruel ha recibido dos correos electrónicos donde se le pide que firme la renuncia, pero no se le adjunta texto alguno, por lo que no pudo rubricar nada.

Ha lamentado que, pese a ello, se le abrió expediente disciplinario.