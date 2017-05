Borruel pide la baja en Ciudadanos y valora fundar un nuevo partido

Antes de que lo echen, se ha ido él. La medianoche del martes expiraba el plazo para que el Comité Nacional de Garantías de Ciudadanos contestase a las denuncias del ex portavoz de esta formación en el Ayuntamiento de Badajoz, Luis García-Borruel, que esperó a que se acercase esta hora para comunicar que había solicitado la baja tras haber sido relevado de estas funciones. C’s le había abierto expediente disciplinario por no haber firmado el documento del relevo en la portavocía y Borruel no ha llegado a presentar alegaciones, porque según explicó a este diario, estaba a la espera de la respuesta del Comité de Garantías, que no se produjo, por lo que se decidió a dar el paso en el último momento.

Ayer, Ciudadanos le comunicó la baja del partido después de que él la solicitara y le pidió que devuelva el acta de concejal. Pero Borruel va a seguir en el ayuntamiento como concejal no adscrito. Aún no sabía cuándo lo comunicará, puede hacerlo en el pleno ordinario de mañana. «Lo estamos evaluando», dijo, en plural.

El hasta ahora concejal de Ciudadanos había anunciado que sería su última legislatura en el ayuntamiento porque no tenía intención de presentarse en las próximas elecciones municipales. Desde hace días circula en las redes sociales la opción de un nuevo partido: Juntos por Badajoz (JxB), que ya tiene logotipo e incluso eslogan: «Estamos con la gente». Desde que apareció el perfil, Borruel insiste en que sólo es un foro de debate. Pero ayer, tras materializarse que ya no está en Ciudadanos, a la pregunta de si se plantea fundar un nuevo partido la respuesta fue: «Todo es posible, pero no es fácil». «Aquí hay un espacio político contra la corrupción y las cosas mal hechas que antes ocupaba Ciudadanos, pero no lo tengo que decir yo, hay otra gente conmigo». Ya no tiene tan claro su futuro en política y, tras lo ocurrido, lo está repensando. En estos momentos no descarta encabezar unas nuevas siglas porque dicen que está recibiendo muchos «cuenta conmigo». «Me he encontrado con una cantidad de apoyos que ni me imaginaba», afirma.

El grupo municipal de Ciudadanos seguirá existiendo en la corporación municipal con un solo concejal: Julia Timón, que firma una moción conjunta con el PP en el orden del día de mañana, para solicitar a la Junta la recuperación ambiental de las Cuestas de Orinaza. Sobre las críticas que está recibiendo Timón por parte de los otros dos grupos de la oposición, que la acusan de completar la mayoría absoluta del PP, el secretario regional de Organización de Ciudadanos, Cayetano Polo, comentó ayer que «son estupideces que no merece la pena comentar. Ciudadanos seguirá trabajando por Badajoz, por sus problemas y todo lo demás es un circo». Polo desconoce cómo puede afectar a C’s lo que está ocurriendo. «El partido también puede salir dañado si no se toman decisiones y hasta ahora las que se han adoptado le han beneficiado, por traumáticas que hayan sido», defiende.