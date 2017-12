La Brigada XI recuerda a las unidades de Letonia y Líbano en la Inmaculada

Con motivo de la celebración por la Brigada de Infantería Mecanizada Extremadura XI, en la base General de Menacho, de Bótoa, en Badajoz, de su patrona, la Inmaculada, tuvo lugar ayer un acto con imposición de condecoraciones, con desfile y unas jornadas de puertas abiertas a las que se estima que asistieron cerca de 2.000 personas. El acto estuvo presidido por la delegada del Gobierno en Extremadura, Cristina Herrera; el teniente general Teodoro Baños, jefe del Mando de Personal del Ejército de Tierra, quien había pasado un periodo en la base; y el general jefe de la brigada, Francisco José Dacoba, quien en su alocución, recordó a los soldados de los contingentes que se encuentran de misión en Letonia y en El Líbano.

Tras la formación, afirmó que «hoy he hablado con los jefes de ambos y están celebrando la fiesta de manera especial, emotiva. Están bien y preparando sobre todo las fiestas de Navidad»

Sobre el conflicto a raíz del reconocimiento por Estados Unidos de Jerusalén como capital de Israel, reconoció que «la situación en toda la región, no solo en el Líbano, está muy interrelacionada; evidentemente, este escenario que menciona no deja de ser un elemento de preocupación, pero también es cierto que la misión nuestra se concreta en la zona norte, en la Blue line, que está al norte de Israel y al Sur de Líbano. Que haya más inestabilidad al sur, deriva el foco de tensión a esa zona», indicó.

No obstante, añadió, que «las fuerzas están preparadas para todo tipo de contingencias. Estarán preparadas y reaccionarán oportunamente. Espero no que haya mayores complicaciones, porque tanto en Líbano como en Israel están acostumbrados a vivir en esta permanente tensión y están muy acostumbrados a gestionarla de la mejor manera posible. Yo no espero mayores complicaciones», añadió.

El jefe de la brigada señaló que se visitará a todas las fuerzas españolas que realizan misiones exteriores, «en 17 escenarios», incluidos Líbano y Letonia, por parte de las autoridades de Defensa y mandos Ejército. Y recordó que el contingente de Letonia regresará entre el y el 15 de enero.

DACOBA, A LA RESERVA / Ésta será la última patrona que Dacoba celebra en Extremadura, pues pasará el 17 de enero a la reserva, sin que conozca aún cuál será su nuevo cometido. «Es una patrona muy especial para mí y los días que me quedan al mando de la brigada lo serán también», indicó. Y destacó su paso la Extremadura porque «para un soldado no hay mejor culminación que mandar una brigada, en este caso de Infantería, a la que pertenezco».

En los actos celebrados ayer en Bótoa se reconoció, además de a los militares galardonados, al exdirector del Museo Romano, José María Álvarez con la entrega de Animosus Dux, así como de enseñas nacionales al alcalde de Herrera del Duque y primer teniente de alcalde de Los Santos de Maimona por las juras civiles celebradas en ambas poblaciones.

Tras el homenaje a quienes dieron su vida por España, tuvo lugar un desfile con la participación de unos 1.200 soldados y equipamiento de la brigada.