Brothers in Band toca en el palacio de congresos

Brothers in Band actuará hoy en el palacio de congresos de Cáceres y mañana en el de Badajoz, en el marco de su gira europea 2017/2018, en la que revive en The Very Best of Dire Straits lo mejor de la discografía de la banda de Mark Knopfler y recrea sus inolvidables directos.

La banda se presenta con una elegante y cuidada puesta en escena y con una dirección musical especialmente diseñada para la ocasión, conformando así un espectáculo de tal nivel de recreación que ha sido elogiado y reconocido por Guy Fletcher, teclista de Dire Straits y Mark Knopfler desde 1984, con estas palabras: «Creí que era una grabación nuestra».

El concierto de Brothers in Band en Badajoz tendrá lugar mañana a las 21.00 horas.