Bruno Paixao y Mercedes Pila ganan el 26º Maratón Ciudad de Badajoz

Hay cientos de formas de expresar y compartir la emoción de llegar a la meta, por haber conseguido el propósito marcado con horas de entrenamiento y sacrificio. Ayer se expresaron en el paseo Fluvial de Badajoz, donde 408 atletas consiguieron terminar el 26º Maratón Ciudad de Badajoz y otros 616 el 4º Medio Maratón, patrocinados por La Crónica de Badajoz. Los acompañó una mañana luminosa sin lluvia, aunque sobró viento. 1.024 atletas recorrieron las calles, de los 1.280 que se habían inscrito.

El ganador indiscutible del maratón, por tercer año consecutivo, fue el portugués Bruno Paixao, que culminó los 42 kilómetros en 2 horas, 23 minutos y 53 segundos, mejorando en más de 3 minutos su marca del año pasado. En la clasificación de las mujeres la gran vencedora fue la ecuatoriana María Mercedes Pila Viracocha, que completaba su primer maratón en 2 horas, 47 minutos y 43 segundos, muy por delante de Lidia Pereira, ganadora del año pasado, que en esta edición llegó en segundo lugar. La vencedora, con 38 años, lleva tres viviendo en Jarandilla de la Vera (Cáceres) y ha corrido ultras de montaña. Por primera vez se enfrentaba al asfalto y disfrutó, según dijo al llegar a la meta.

De maratones entiende algo el sevillano Julio Molina que, con 58 años, ayer cumplía en Badajoz el número 91 y espera llegar a 100 dentro de dos años. Era la segunda vez que corría en Badajoz «y me encanta, porque tiene el encanto de las pruebas que no son masificadas, puedes llegar a la salida 10 minutos antes». Lo dice alguien que ha corrido 5 veces en Nueva York, 3 veces en Boston, Chicago, Londres, Berlín... y en la mayoría de estas carreras hay que estar dos horas antes en la salida. En Badajoz se alojó en el hotel Río y no tuvo que madrugar para llegar a tiempo. Destacó además la comida de la pasta que el ayuntamiento ofrece a los participantes foráneos el día anterior. «Después de 91 maratones no he visto nada igual, con manteles, camareros sirviéndote, tenéis que estar muy orgullosos». La boda de la pasta, la llaman.

En el maratón también participaron 80 soldados del batallón de Zapadores XI de la brigada Extremadura, que cubrieron el recorrido con relevos de 10 kilómetros y salieron y llegaron todos juntos cantando. En la salida de las dos carreras, la Fundación Municipal de Deportes pidió guardar un minuto de silencio en recuerdo del niño Gabriel Cruz.

El ganador masculino del 4º Medio Maratón Ciudad de Badajoz fue el atleta pacense Juan Domingo Gómez López, que tardó en recorrer los 21 kilómetros una hora, 11 minutos y 13 segundos. La veterana corredora de 62 años Ana Rodríguez Benito, del Club Maratón Badajoz, fue la primera mujer en alcanzar la meta en el medio maratón, con un tiempo de 01:34:25. Todo un ejemplo de esfuerzo y tesón. Partía con una de las mejores marcas entre los participantes inscritos.

Un momento de alegría emocionada protagonizó una corredora al recoger el ramo que su hermana le regala cada vez que llega a la meta de un medio maratón, y ya van cuatro. «La verdad es que el esfuerzo se compensa», decía. Con lágrimas abrazó Alberto a sus dos hijos, que lo esperaban en la meta. En el dorsal llevaba la foto de su mujer, Mamen, fallecida repentinamente hace dos meses delante de sus pequeños. Corrió por ella.