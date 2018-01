La cabalgata tendrá 600 integrantes, 13 carrozas temáticas y 5 pasacalles

Todo está a punto para dar la bienvenida a Melchor, Gaspar y Baltasar el próximo 5 de enero. Trece carrozas temáticas, cinco pasacalles y unas 600 personas --400 de ellas niños-- formarán parte de la Cabalgata de Reyes en Badajoz. Un año más, sus majestades llegarán en tren a la ciudad sobre las cinco de la tarde y, tras saludar a quienes los esperan en la puerta de la estación de ferrocarril, iniciarán el recorrido con destino al templete de la música del paseo de San Francisco, donde está previsto que lleguen sobre las 19.30 horas.

Las unidades motorizadas de la policía local y Nacional encabezarán la comitiva real, en la que se estrenan siete carrozas temáticas de personajes que nunca antes habían participado en este desfile (Toy Story, Popeye, Peter Pan, La Sirenita, Astérix, Los Increíbles, Frozen) y repiten la del portal de Belén y la del embajador real. También como novedad habrá una de carácter cultural dedicada a la pintura.

Además, los tronos de Melchor, Gaspar y Baltasar estarán acompañados por cinco pasacalles, entre ellos uno de ellos formado por entre 30 y 40 niños disfrazados de personajes de cuentos infantiles y otro integrado por medio centenar de miembros de Patinar por Badajoz, a los que se suman los de las Hadas Mágicas de la Navidad, el Mundo de Los Rodorsitos y Fantástica. El cortejo se completa con un tren infantil, la Unidad de Caballería de la Policía Nacional, la Unidad Canina de la Policía Local y las motos del Seprona de la Guardia Civil.

El desfile transcurrirá por la avenida Carolina Coronado, el puente del Palmas (cerrado al público), Entrepuentes, Santa Marina, Enrique Segura Otaño y la avenida de Europa, para acceder a San Francisco por la calle Alonso de Celada. El recorrido estará vallado y cada carroza contará con un cordón de seguridad de entre 10 y 30 personas. También habrá 26 monitores a cargo de los niños que participan.

PRECAUCIÓN/ La concejala de Cultura, Paloma Morcillo, que ayer presentó la cabalgata, pidió a los ciudadanos «precaución» para que el desfile transcurra sin incidentes. En este sentido, advirtió del riesgo que supone tratar de traspasar las vallas y acercarse a los vehículos de la comitiva, puesto que se trata de camiones con plataformas de 13 metros de longitud.

Este año el ayudante de Melchor será el cirujano y presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Badajoz, Andrés Bas; el de Gaspar, el presidente de la Asociación de Empresarios del Metal de Extremadura (Aspremetal), Eladio Buzo; y como siempre Baltasar contará con la ayuda del zapatero Jorge Mendoza.

Durante el recorrido se repartirán más de 5.000 kilos de caramelos: 2.000 de ellos han sido comprados por el ayuntamiento pacense y son sin azúcar y sin trazas de componentes que causan las intolerancias alimentarias más comunes, según explicó ayer Morcillo. El resto de caramelos, que han donado diferentes empresas de la ciudad, son de todo tipo.

LLUVIA/ La previsión meteorológica no es muy halagüeña y hay una elevada probabilidad de que llueva durante la cabalgata. Paloma Morcillo explicó que no existe un «plan B» porque por el tamaño de las carrozas impide que la comitiva se trasladase a un recinto cerrado. No obstante, señaló que solo en caso de que caiga un aguacero se suspendería el desfile y siempre se mantendría la llegada a la estación de trenes y su encuentro con el público en San Francisco.

Antes de recibir a sus majestades los pacenses tienen otra cita que ya se ha convertido en tradición: degustar el roscón de reyes con chocolate en San Francisco. Este año, el reparto de las más de 8.000 porciones previstas se ha adelantado media hora con respecto a las ediciones anteriores y comenzará a las 10.30 horas. La concejala de Cultura explicó que se ha tomado esta decisión para que la espera de quienes acuden al paseo no sea tan larga, pues «hay gente desde antes de las nueve de la mañana», comentó.

MIL REGALOS/ Se habilitarán tres puntos de reparto, en los que se servirán los 515 roscones acompañados por un vaso de chocolate --la Base General Menacho preparará 500 litros--. También habrá una partida especial de roscones sin gluten para los celiacos y sin azúcar para los diabéticos.

Con cada porción se entregará una bola con un número correspondiente a uno de los más de mil regalos que se entregarán a lo largo de la mañana. El premio gordo es un cheque regalo por valor de 300 euros para comprar en distintos establecimientos de la ciudad.

En el paseo de San Francisco también habrá animación para los más pequeños y el embajador postal, al que los más rezagados podrán entregar las cartas a los Reyes Magos con sus deseos.

La concejala de Cultura recordó que el presupuesto de la cabalgata asciende a 148.000 euros, en los que se incluyen las carrozas, la seguridad y toda la infraestructuras. En el caso del roscón el gasto es este año de 14.000 euros.