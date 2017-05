Cabezas desiste de la moción de censura en Badajoz, pero «ha merecido la pena»

Vaya ridículo que ha hecho usted, Sr. Cabezas!! Para saber que no iba a prosperar la moción de censura ni se necesitaban sus 20 minutos de preámbulo de ayer, ni nada similar... Ni una sola palabra de autocrítica... Políticamente hablando, da grima leerle... Ha dado muestras de impericia, de un atrevimiento rayano en la osadía del que no sabe, y no en la osadía del que sabe... Una moción se negocia, pero una como la que usted y ustedes pretendían llevar a cabo, con Podemos Recuperar Badajoz de un lado (que pediría lo que fuera a cambio para apoyarla) y con Luis García-Borruel (que no Ciudadanos) de otro, demuestra que usted ha minusvalorado que Luis García-Borruel, aunque se pagara él los gastos para obtener el acta de Concejal, lo logró por la marca Ciudadanos, no por él mismo... Vamos, algo similar a usted, que salió Concejal por la marca PSOE, no por usted solo...